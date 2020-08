Compromís exige "sacar de los cajones" la ordenanza municipal de Transparencia y Buen Gobierno

El grupo municipal de Compromís ha exigido que se avance en la tramitación de la ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno y que a principios del curso que viene se vuelva a poner en marcha el mecanismo para aprobarla. Así, desde la formación política han afirmado que esta ordenanza se lleva trabajando desde que la formación estaba en el gobierno y que ya en aquel momento estaba "preparada para salir".

De este modo, el portavoz de la coalición, Natxo Bellido, ha explicado que "nos alegra que el bipartito siga la línea de proyectos que elaboró Compromís mientras estuvo en el gobierno municipal como es el plan de Inclusión Social o la Agenda 2030 que se ha presentado esta semana y que uno de sus ejes hace hincapié en la transparencia en las instituciones. Por ello creemos que ha llegado el momento de sacar de los cajones la ordenanza de Transparencia".

En este sentido desde Compromís han reclamado que hace demasiado tiempo que esta ordenanza, "imprescindible para una institución como el Ayuntamiento de Alicante, lleva demasiado tiempo en el cajón porque al Partido Popular, al señor Barcala, a la derecha esta ciudad, no le da la gana de que Alicante cuente con una ordenanza transparencia que hable de derechos y deberes y que avance hacia el buen gobierno".

Además han reclamado que este proceso debe reactivarse al mismo tiempo que sigue el proceso de modificación del reglamento de Participación Ciudadana, poniendo en marcha la ordenanza de Transparencia Municipal, "una petición vecinal que las Juntas de Distrito llevan reclamando desde hace tiempo".

"Ya sabemos que a la derecha no le gusta la transparencia, pero no podemos dejar pasar el tiempo y que los avances de participación ciudadana no se vean acompañados por progresos en el Ayuntamiento de Alicante en materia de transparencia", ha destacado Natxo Bellido.