Una concejala de Unidas Podemos denuncia el micromachismo que supone la temperatura del aire acondicionado

La concejala de Unidas Podemos de Alicante, Vanesa Romero, calificó de micromachismo la temperatura del aire acondicionado del Ayuntamiento. El comentario de la edil en el que afirmó estar "congeladas de frío, eso también es micromachismo" sorprendió a los presentes en el pleno.

Romero comenzó su turno de palabra para hablar del Plan de Igualdad señalando que antes de comenzar su intervención "quería hacer un pequeño apunte. No sé por allí, pero aquí también estamos congeladas de frío. Se llama micromachismo esto". La edil explicó "que el estándar de los 24º o 27º grados de confort fue establecido en los años sesenta y se tomó como referencia a un varón de unos 40 años y 70kg. de peso, por eso es por lo que comentaba esto. El de las mujeres suele ser tres grados por encima. Tal vez sea momento de actualizarlo".

El alcalde, Luis Barcala, preguntó a la de Podemos "es que no he entendido lo que ha dicho", por lo que Romero ha matizado "que estemos ahora pasando frío nosotras es un micromachismo, y como vamos a hablar de igualdad€". "¿Es una broma?", siguió el primer edil, "porque si no es una broma tendré que reprender a los conserjes por incurrir en no sé qué micromachismo".

Vanesa Romero insitió en que no se trataba de ninguna broma, e instó a los presentes a "que lo busquen en internet". El alcalde concluyó de manera irónica indicando que es más sencillo pedir que se quite el aire acondicionado que introducir el citado término, "apagamos el aire y sudamos en igualdad. Qué forma tan inclusiva de compartir fluidos", expresó el regidor despertando las risas de algunos presentes.