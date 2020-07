Unas 200 personas piden la dimisión de la edil Julia Llopis por su gestión de la emergencia social en la Zona Norte

Unas 200 personas se concentran en la plaza del Ayuntamiento para solicitar la dimisión de la edil de Acción Social, Julia Llopis (PP), por la gestión realizada durante la emergencia social derivada de la pandemia en la Zona Norte. Los asistentes, con silbatos y una perfomance, portan pancartas con mensajes como: "Sra Llopis, Alacant lladra perque hi ha fam", en referencia a unas críticas de Llopis a las entidades vecinales, de las que dijo que "el que más ladra no es el que más razón tiene" -después la edil pidió perdón-; "Alicante pasa hambre, queremos soluciones ya"; o "Necesitamos recursos". También se ha sumado el barrio de Rabasa con vecinos que califican su estado de "tercermundista". Junto a ellos protesta el colegio El Somni por haberse quedado fuera del plan Edificant.

Sobre el proyecto de construcción del colegio, desde el equipo de gobierno señalan que el 22 de enero se envió a la Conselleria de Educación el proyecto, que la Generalitat pidió modificaciones y se enviaron en mayo, y se espera la resolución de aceptación de las modificaciones. "Aún no han contestado", explican desde el bipartito.



Ordenanza de patinetes

Por fin Alicante tiene ordenanza de vehículos de movilidad personal, es decir, patinetes. La norma ha salido adelante de forma definitiva en el Pleno que se celebra ahora mismo en el Ayuntamiento, con la obligatoriedad de llevar casco, elementos reflectantes homologados, timbre o luces, y que reserva las aceras para los peatones al tener que circular estos vehículos por la calzada. El concejal de Movilidad, José Ramón González (PP), ha defendido una regulación que tendrá una moratoria de 60 días en cuanto a las sanciones, a excepción de aquellas infracciones que violen el reglamento de Tráfico. Además, se recomienda la contratación de un seguro de responsabilidad civil.

La aprobación definitiva de la ordenanza ha contado con los votos a favor de PP, Cs, PSOE y Vox, mientras que Compromís se ha abstenido y Unidas Podemos ha votado en contra. Su portavoz, Xavier López, ha reclamado que se regule la velocidad en las avenidas, "auténticas autovías", y se fomente el uso de vehículos que no emiten CO2.

Durante el debate, el socialista Manuel Martínez ha alabado al edil del PP González como el que más trabaja del equipo de gobierno con los alicantinos. Martínez ha bromeado al estar sentado, en la nueva de distribución por la distancia a que obliga la pandemia, junto al edil de Vox José Juan Bonet y el alcalde ha dicho "el roce hace el cariño", ofreciéndose a celebrar una hipotética ceremonia de unión entre ambos.

También se ha aprobado, con los votos a favor del bipartito y Vox, y la abstención de la izquierda el reglamento de funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana de los servicios de valorización y eliminación de residuos domésticos.



La deuda queda cancelada

El Ayuntamiento de Alicante podrá cancelar su deuda con los bancos, que roza los 19 millones de euros, después de que el Pleno haya aprobado por 14 votos a favor (PP y Cs); 13 en contra (PSOE, Unidas Podemos y Compromís); y dos abstenciones (Vox) la amortización anticipada del dinero que se debe. La izquierda se ha posicionado en contra, como ya anunció que haría, al entender que ese dinero priva a la ciudad de inversiones, proyectos y ayuda social, y sostener que no hay un problema con la deuda y que las arcas están saneadas. La edil de Hacienda, Lidia López (PP), ha defendido la condonación, que permite que Alicante deje de estar sometida a la ley de Estabilidad Presupuestaria.



Catálogo de Protecciones

También se ha aprobado la modificación de la ordenanza de licencias urbanísticas que dará prioridad a aquellas obras que creen empleo. Además, todas las obras tendrán que certificar donde van a parar sus residuos con el objetivo de llevar un mayor control y evitar así los residuos ilegales y se apostará por las promociones de viviendas privadas con puntos eléctricos de recarga. Han votado a favor el bipartito y el PSOE (23); cuatro votos en contra (Unidas Podemos y Compromís), y dos abstenciones (Vox). En este punto del debate se ha colado el acuerdo PSOE-Cs para sacar adelante el Catálogo de Protecciones, que parece haber escocido sobre todo a la izquierda, que ha cuestionado el posicionamiento socialista en favor de la protección del cine Ideal. La portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha destacado que fue su grupo el que presentó una declaración institucional en favor de la protección del edificio y que, de hecho, está incluido en sus alegaciones al documento. El edil de Urbanismo, Adrián Santos, (Ciudadanos) ha respondido cargando contra la incapacidad del exconcejal del área con el tripartito, Miguel Ángel Pavón, de llegar a acuerdos para sacar adelante el Catálogo en 2017, haciendo gala de su trabajo para alcanzar un pacto con el PSOE.

Cine Ideal

La Plataforma Salvem l'Ideal ha repartido un comunicado agradeciendo el apoyo de Ciudadanos, Unidas Podemos, Compromís y Vox al atender sus peticiones de ayuda, y han dado cuenta de la presentación de más de 1.000 alegaciones a la ficha actual del cine Ideal para que le sea concedida la protección integral.

El colectivo ha presentado en el registro de la Conselleria de Cultura la documentación necesaria para la petición de Bien de Interés Cultural, como ya cursaron PSOEy EU. La Plataforma prepara una muestra de actividades en las proximidades del Ideal a modo de performance.

Volviendo a la amortización de la deuda, ésta es posible al salir adelante el tercer expediente de modificación de créditos, consistente en dotación de créditos extraordinarios por 433.000 euros; suplementos de crédito por 20 millones de euros; y bajas por anulación por 1,2 millones.



"Quita"

Durante el debate de este punto, Vox se ha posicionado a favor de la quita de la deuda, como un deber con los alicantinos y porque "damos dinero y nos vienen pateras. 1.700 millones de euros de los trabajadores españoles se van a cooporación internacional", ha señalado el portavoz de la formación ultra, Mario Ortolá. "Tenemos que soportar que nos lo quiten el PSOE y Podemos, no el Gobierno de España". No obstante, se han abstenido en la votación de la cancelación de la deuda al entender que se podrían haber aprovechado las modificaciones de crédito para evitar gastos innecesarios.

Desde la izquierda, el edil del PSOE Miguel Millana ha instado al alcalde, Luis Barcala, del PP, a "buscar el norte" y con ello políticas positivas en la junta de gobierno "porque no creen en lo público y desprecian lo social".

El alcalde ha defendido la cancelación de la deuda porque es dinero de los alicantinos. "Es sencillísimo, o se trabaja para defender los intereses de los ciudadanos o se defienden los intereses de los partidos políticos", ha dicho en referencia a la intención del Gobierno central de hacer uso de los ahorros municipales.

Sobre las críticas de la izquierda de no destinarse ese dinero a emergencia social en lugar de cancelar deuda, ha replicado que el Gobierno central no lo permite y que esa es la batalla en la Federación Española de Municipios y Provincias. "Si se ha hecho una negociación genial en Europa, ¿para qué quitar el dinero a los ayuntamientos? Quizá no ha sido tan genial".



Asesores

También se ha votado la modificación de plantilla de personal eventual para ascender a Miguel Ángel Sánchez, asesor de la vicealcaldesa, convertido en nuevo jefe de Gabinete de la Vicealcaldía. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, considera paradójico este ascenso del hombre de confianza de la edil Mari Carmen Sánchez cuando acaba de renunciar a la portavocía del bipartito. Esta modificación ha salido adelante tras un debate mínimo, por 14 votos a favor (bipartido), 13 en contra (la izquierda) y dos abstenciones (Vox).

Antes del inicio del Pleno, el alcalde ha explicado las normas de la nueva normalidad, como el uso de mascarilla por los concejales durante toda la sesión, uso de gel cada vez que se intercambia el micrófono durante las intervenciones, y botellas de agua en lugar de jarra. Para cumplir con la distancia de seguridad, se han jnstalado mesas frente a los escanos donde se sientan once de los 29 concejales de los distintos grupos políticos mezclados. Como ejemplo, un edil de Vox y otro del PSOE se sientan juntos en la última fila.

También se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, cinco en España desde el último Pleno ordinario.