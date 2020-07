El tiempo en Alicante: Una ola de calor africano trae un fin de semana abrasador con máximas de 40 grados y noches ecuatoriales

La entrada de una bolsa de aire del Sahara va a provocar que la provincia de Alicante registre a partir de mañana viernes el fin de semana más tórrido de lo que va de verano con máxima de hasta 36 grados en la franja litoral y de 40 grados en las comarcas del interior. Hará mucho calor y lo peor, no obstante, es que no refrescará por la noche pues los mìnimas no bajarán de los 25 grados por lo que se producirán las temidas noches "ecuatoriales" en las que es complicado conciliar el sueño si no se dispone de aire acondicionado. Estamos en el cénit de la canícula, el periodo del año del 15 de julio al 15 de agosto, más caluroso.

La primera ola de calor africano del verano dejará temperaturas de hasta 40º en el interior, según el aviso especial emitido este martes por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Así, Aemet ha adelantado la llegada de esta ola del calor a las 13 horas de mañana viernes y ha decretado el aviso naranja por altas temperaturas en el interior de la provincia de Valencia que pueden dejar hasta 40º en el norte y 39º en el sur.

Asimismo, el interior sur de Alicante está en aviso amarillo el viernes y rojo el sábado con máximas que alcanzarán los 38º mientras que en el litoral sur de Alicante y el interior sur de Castellón no se prevé que sobrepasen los 36º. El aviso está activo hasta las 21 horas.

La temperatura dentro de un vehículo puede duplicar, por otro lado, su intensidad en tan solo media hora, aumentando el riesgo para los niños, incluso cuando fuera no haga calor, así como el riesgo de sufrir más averías en un 16%.

Así se desprende de los datos que maneja el comparador de seguros Acierto.com, que detalla que el efecto lupa de los cristales, las tapicerías oscuras o el calor reconcentrado agravan esta situación, pudiendo provocar golpes de calor en las personas.

De hecho, este fenómeno se ha saldado ya con más de un centenar de muertes en Europa durante los últimos años, con Francia, Alemania e Italia encabezando la muertes de niños dentro de los coches, el 65% con menos de dos años, siendo los descuidos la razón que hay detrás de 8 de cada 10 casos.

Por otra parte, el calor también puede generar otro tipo de problemas al volante, como el incremento de más de un 20% del riesgo de sufrir un accidente en carretera, así como las posibilidades de sufrir una avería en carretera en un 16%. En concreto, el sistema de refrigeración, los neumáticos y determinadas piezas que podrían resecarse y romperse son algunos de los grandes perjudicados.