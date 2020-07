De España pide al Síndic que investigue el confinamiento de los inmigrantes en el hospital de campaña

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, ha presentado hoy un escrito en la Sindicatura de Agravios para que se investigue de oficio la situación generada en el Hospital General tras la reclusión en el mismo de cerca de un centenar de inmigrantes. La portavoz popular considera necesario que se conozcan a fondo las circunstancias de la cuarentena tras tener noticias de las deficiencias en las instalaciones, como de falta de medios tanto sanitarios como policiales para garantizar el confinamiento.

De España ha reclamado "el traslado inmediato de todos los inmigrantes confinados en el recinto provisional que se encuentra en las instalaciones del Hospital General de Alicante por no reunir las condiciones para los recluidos y no garantizar tampoco la seguridad para los vecinos de Alicante, que viven con creciente alarma las noticias sobre fugas, la última al parecer de 15 personas, que se encontraban guardando la cuarentena para garantizar que no están contagiados por Covid 19".

La portavoz del PP ha calificado de "trato inhumano el dispensado por la consellera de Sanidad a las personas que se han confinado en ese lugar" porque ella sabe que ese recinto no cumple con las condiciones necesarias para acoger con garantías a los inmigrantes confinados.

Además, De España considera necesario y urgente que "las personas que todavía se encuentran en ese emplazamiento sean trasladadas a un recinto que sí reúna las condiciones y dé garantías de seguridad tanto a los ingresados como a los vecinos de la ciudad de Alicante, que contemplan con temor cómo se ha confinado a estos inmigrantes sin prever ni la seguridad necesaria ni dotar de los medios sanitarios precisos al hospital provisional".

Para la edil popular, el síndic Ángel Luna debe tomar "inmediatamente cartas en este asunto y procurar que se garanticen los derechos de los inmigrantes a recibir un trato adecuado en unas instalaciones adecuadas y los derechos de los vecinos a tener protección contra posible contagios, que no se pueden garantizar si no se dispone de los medios humanos para dar la atención sanitaria precisa y contar con la vigilancia adecuada, cosa que por lo que nos estamos enterando no ha sucedido".

"Por último, De España ha emplazado al presidente Ximo Puig a rectificar una decisión errónea y pedir tanto a su consellera de Sanidad como al Gobierno que ponga los medios adecuados para atender a estar personas y evitar que se ponga en riesgo al conjunto de la población alicantina".