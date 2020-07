La provincia de Alicante registra dos nuevos brotes de coronavirus en Elche y uno en Orihuela

La Conselleria de Sanidad ha comunicado la aparición de tres nuevos brotes en la provincia de Alicante. Dos de ellos se han detectado en Elche, tienen un origen laboral y afectan a cuatro y cinco personas respectivamente. El tercer brote se ha detectado en Orihuela, también en un entorno laboral, con tres contagiados. De esta forma, son diez los brotes activos en la provincia.

Nuevos casos en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha registrado desde la última actualización 114 nuevos casos por prueba PCR, que sitúan la cifra total de positivos en 12.895 personas. Por provincias, el número de nuevos casos es: 16 en Castellón (1.808 en total); 55 en la provincia de Alicante (4.333 en total); 43 en la provincia de Valencia (6.749 en total). Además, se han reasignado 41 casos de días anteriores y todavía quedan 5 casos pendientes de asignar.

Por otro lado, se han dado 67 altas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas asciende ya a 18.104 personas: 2.571 en Castellón, en 6.008 Alicante y 9.524 en Valencia, además de 1 a un caso no asignado.

De esta forma, en estos momentos hay activos 1.064 casos, lo que supone un 5,5% del total de positivos.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 75 personas ingresadas: 11 en la provincia de Castellón, sin pacientes en UCI; 14 en la provincia de Alicante, de ellos 3 en la UCI; y 50 en la provincia de Valencia, 6 de ellos en UCI.

En la última semana no se ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus, por lo que el total de defunciones se mantiene en 1.477 personas. Por provincias: 227 en la provincia de Castellón, 513 en la de Alicante y 737 en la provincia de Valencia.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 565.077, de las que 433.244 han sido a través de PCR y 131.833 mediante test rápido.

Contratación de 85 nuevos rastreadores

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha anunciado la contratación de 85 nuevos rastreadores, principalmente técnicos documentalistas, que se suman a los 1.008 con los que cuenta actualmente la Comunidad Valenciana para las labores de seguimiento de contactos en casos positivos por coronavirus. En este sentido, ha destacado que "somos la comunidad autónoma que más rastreadores ha contratado para ese fin".

Barceló ha alertado, por otro lado, que "el número de nuevos contagios por coronavirus se está acelerando en los últimos días". De hecho, se ha duplicado en los últimos 14 días. Por tanto, "no nos podemos confiar, no debemos olvidarnos que ese enemigo invisible que es el coronavirus no distingue entre familiares, amigos, compañeros de trabajo o completos desconocidos. No debemos abandonar la prudencia nunca y en ninguna situación".

En la Comunidad Valenciana se han detectado y encapsulado 48 brotes de mayor o menor afectación, 27 de ellos en la última semana, con un total de 506 casos. "Esto nos permite saber que el sistema está funcionando y que, a pesar del incremento de casos, tenemos capacidad para seguir su trazabilidad. En esta línea, Barceló ha explicado que el 45,2% está relacionado con el ámbito social, y las reuniones familiares o con amigos suponen un 22,6%, el mismo porcentaje que en los brotes relacionados con reuniones asociados a espacios de ocio. Además, el 49% corresponde a personas entre 15 y 34 años y el 31% entre 35 y 64 años.

"Nuestra preocupación se centra, en estos momentos, en el aumento de casos como consecuencia de la movilidad, las reuniones familiares, las terrazas y el ocio nocturno, porque sabemos que son el origen de buena parte de los contagios que se han producido en las últimas semanas", apuntaba Barceló.