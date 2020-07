Concluyen las "no fiestas" de San Gabriel con una ofrenda solidaria de alimentos

Los vecinos de San Gabriel han celebrado la 95 edición de sus fiestas tradicionales de una forma atípica, a causa de la alerta sanitaria, con un pregón online, mascletà de botellas de plástico y, para cerrar, una ofrenda solidaria de recogida de alimentos. "Esta situación ha demostrado las peculiaridades de la barriada, ya que, a pesar de los obstáculos para el desarrollo normal de los festejos, se ha constatado el alto grado de colaboración y participación de los san gabrieleños en los mismos", señalan desde la comisión festera.

Como ejemplo, explican que se pusieron a la venta 500 banderas, agotándose en pocos días y adornando comercios, balcones y fachadas de sus calles.

Entre los actos inspirados en los tradicionales se disfrutó de un pregón "on line", donde el pregonero era cada uno de los vecinos. No faltaron los do la Misa de Difuntos, que en el presente año cerró las conmemoraciones en lugar de iniciarlas.

Ante la imposibilidad de llevar a cabo almuerzos; disparo de petardos; la cabalgata humorística o la banyà, celebradas el pasado sábado; los pasacalles y la Procesión del Santo, entre otros actos habituales, gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías se organizó un concurso de disfraces, la retransmisión del oficio religioso y la primeras edición del certamen artístico Sanga Talent.

Como novedades más destacables, señalar la imitación del sonido de los tradicionales petardos a las 14 horas del domingo con el sonido de botellas de plástico al unísono por todos los rincones del barrio y laen favor de los vecinos más necesitados y vulnerables.

La junta festera agradece la participación y colaboración de las distintas asociaciones implicadas en el proyecto, "que se han esforzado, aportando desde sus sectores el desarrollo de ideas al objeto de que nuestros festejos tuvieran continuidad, avalando la consigna del presente ejercicio, #SANGABRIELUNIDOSOMOSFIESTA, y que empiezan a planificar con ilusión las fiestas de 2021, un gran reto para todos ellos".