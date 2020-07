Txogitxu: La mejor carne del mundo llega a Alicante

Comer es uno de los mayores placeres del mundo. Y disfrutar de los sabores y las texturas de los productos, sobre todo cuando hablamos de exclusividad gastronómica, es todo un lujo culinario. Es por ello que la calidad de los productos resulta fundamental en el disfrute de ese placer que llamamos comer y es, sin duda, lo que diferencia a los mejores establecimientos. Txogitxu es ejemplo de ello, ejemplo de calidad suprema, tradición y emblema vasco.



Desde Astigarraga, cuna de las sidrerías, en el País Vasco, Txogitxu ofrece productos propios de calidad: una selección de los mejores asadores y la cocina vasca más tradicional, lo hacen seleccionando los mejores animales, vacas viejas y gordas para conseguir sabor y ternura.





Destaca por sus carnes de auténtica calidad, productos inmejorables entre los que resaltan algunos diferentes e innovadores como el tataki, la txistorra, las croquetas de vaca vieja, el rabo confitado o el t-bone.







¿Qué tienen de especial estos productos?

Cómo canjear la promoción

Si aún no los has probado ahora puedes degustarlos sin salir de casa gracias a, que ofrece una, exclusiva para los lectores de este periódico, a través delSi haces un pedido a partir de 100 euros, de, el cual incluye:Una oportunidad única para probar las, las de Txogitxu Lo que hace diferentes a cualquiera de los cinco productos, excepto la txistorra que procede del cerdo, es que son lade la carne del País Vasco, es decir, que proceden de la vaca vieja y gorda. En cuanto a la txistorra se trata de un producto baluarte en la cultura gastronómica vasca conocida en todo el mundo y aunque originalmente procede del cerdo desde Txogitxu decidieron hacerla también conEl experto, de Txogitxu , nos cuenta las principales características que hacen únicos a estos productos y explica cómo es el proceso de elaboración así como su origen."La procedencia de estos productos representa varias generaciones de un país dondey donde está desarrollado un producto único, sea la vaca de donde sea. Puedo decir que no conozco ninguna cultura en el mundo donde se hagan chuletones con, es un código que está en el ADN de la. Es un patrimonio cultural y la procedencia viene de las sidrerías y carrilleras vascas pero sobre todo del amor al comer", subraya el chef vasco.Desde Txogitxu decidieron hacer una evolución de la empresa sacando productos de calidad con la materia prima propia y siguiendo con su cultura gastronómica, de ahí surgieron algunos más innovadores como las, el rabo confitado, la, las, lasde vaca vieja, entre otros, todos ellos son excepcionales y muy distintos. "Elpor ejemplo, es muy diferente al de ternera, es una experiencia totalmente distinta ya que tiene mucho más colágeno y mucha más gelatina", explica el fundador de Txogitxu.Pero esta carne se diferencia sobre todo por, uno esy el otro es. El sabor por su parte, tiene tres características: la fuerza de la entrada en boca, la profundidad, es decir, el tiempo que dura ese gusto en la boca y en tercer lugar, la calidad del gusto. El experto vasco recomiendaindependientemente del tipo de producto que sea, ya que "potencia la entrada del sabor en boca pero abusar de la sal con cualquier producto me parece un error", además, sostiene que para degustar realmente el sabor tiene que estar bajo en sal.Y si hablamos del, Imanol Jaca lo divide en dos: por una parte, la técnica de elegir las vacas, que han aprendido los carniceros, y la técnica de asar las vacas, que han aprendido los parrilleros. "La parrilla se debe sentir, cada chuleta es distinta, cada temperatura y cada fuego también y para ser buen parrillero hay que dejarse llevar".Hay que tener en cuenta que a la hora de comprar la carne de vaca para hacer un chuletón en casa lo más importante es la cantidad de grasa, su color, así como su textura. Esto nos indicará su calidad. Y para su asado lo ideal es la parrilla pero si no dispones de ella en casa puedes utilizar una sartén o una plancha y nunca echar sal ni aceite, no debe haber nada entre la carne y la parrilla. Estos son algunos de los consejos del chef vasco.Por otra parte, Imanol resalta que elpara este producto es compartirlo con amigos o familiares, "es un producto que va al centro de la mesa, muy típico del País Vasco, y el hecho de poner algo para compartir cambia la mesa, es un maridaje cultural".Para poder acceder a la promoción de INFORMACIÓN solo tienes que ser lector de este periódico.A continuación, te explicamos los pasos para disfrutar del código promocional con el que podrás disfrutar de la mejor carne.1. Una vez que hayas realizado tu compra en Txogitxu (un pedido superior a 100 euros) debes proceder a hacer clic en "" donde aparecerán los productos que hayas elegido junto a la opción de añadir un código de descuento.

3. Automáticamente te aparecerá el pack de campaña valorado en 60 euros, que incluye: 1 t-bone, 2 hamburguesas, 1 bolsa de txistorra de 900 gramos, 1 pack de 500 gramos de salchichas de vaca Frankfurt y 1 pack de salchichas de 500 gramos de vaca Bratwurst.

4. Por último, tienes que pulsar en "finalizar compra" y tendrás que rellenar los datos para que directamente lo puedas disfrutar desde casa.