La Diputación exige al Gobierno que la Costa Blanca entre en el paquete de destinos seguros frente al covid

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha mantenido esta tarde una reunión telemática con representantes del sector turístico de la Costa Blanca, convocada de manera urgente para abordar la situación de incertidumbre generada por la decisión del gobierno de Boris Johnson de imponer una cuarentena de 14 días a todos los turistas que lleguen al país, procedentes de España, así como la intención del Gobierno central de incluir en sus negociaciones con Reino Unido solo a Canarias e Islas Baleares como destinos seguros, en detrimento de la Costa Blanca.

Durante la reunión, el sector turístico de la provincia ha coincidido en mostrarse firme y contundente a la hora de exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que en sus negociaciones con el gobierno británico incluya al aeropuerto Alicante-Elche como corredor aéreo seguro, tal como plantea hacerlo con los dos archipiélagos.

"La Costa Blanca es un destino que cuenta con todas las medidas de prevención y seguridad contra el covid-19 y donde la incidencia de la epidemia es mínima, en comparación con otras zonas de España y del propio Reino Unido. Por ello no estamos dispuestos a tolerar este agravio que supone un mazazo a la temporada estival de nuestro sector turístico", ha sentenciado Mazón, quien ha dicho no entender que "el Gobierno de Pedro Sánchez esté hablando de un corredor seguro con Canarias e Islas Baleares y no así con la Costa Blanca, porque estamos ofreciendo esa seguridad requerida. Se nos está dando la espalda y este puede ser el peor verano de la historia con consecuencias incalculables para lo que queda del año y para el próximo", ha expuesto el presidente.

Mazón ha reunido en esta sesión de trabajo al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, a la secretaria de Hosbec, Nuria Montes, a la directora del aeropuerto Alicante-Elche, Laura Navarro, y al presidente de la Cámara de Comercio, Juan Riera, así como a representantes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana –CEV-, IFA, Provia, la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Benidorm -AVIBE-, la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos –APTUR-, la Asociación de Camping de la Costa Blanca, la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante –APHA-, la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana, la Asociación Empresarias Playas Costa Blanca, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante –APEHA-, o la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm –ABRECA-, entre otras.

Mazón ha avanzado que esta misma mañana se han enviado diversas misivas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, entre otras autoridades, en las que se indica la importancia que el turismo británico tiene para la provincia de Alicante, que supone el 40% del total del mercado, así como el hecho de ser la zona de España con mayor número de residentes, más de 71.000 según el INE.

Por todo ello, el presidente de la institución alicantina insta al Gobierno Central en su carta a reconsiderar su estrategia para incluir como corredor turístico seguro al aeropuerto Alicante-Elche que, hasta la fecha, contaba con más de 600.000 asientos programados con destino u origen en Reino Unido hasta el 30 de septiembre, con una ocupación media de los vuelos superior al 90%.