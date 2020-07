Un año para para acabar los trabajos de peatonalización del Centro Tradicional

Técnicos de Tráfico y Movilidad, Urbanismo, Comercio y Hostelería, Turismo, Medio Ambiente, Ocupación de la Vía Pública, Modernización y Coordinación de proyectos, entre otras áreas, bajo la coordinación de Alcaldía, forman parte de la comisión para la peatonalización del Centro Tradicional, que nace con el objetivo de terminar sus trabajos en un año.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, acompañado por los concejales de Movilidad, Seguridad y Tráfico, José Ramón González, y de Urbanismo, Adrián Santos, han constituido esta mañana la comisión. Barcala insta a cada área municipal a preparar un documento con las principales cuestiones a abordar para reunirse de nuevo en septiembre e iniciar los trabajos.

La base sobre la que se va a trabajar, según informa el Ayuntamiento, será el estudio de soluciones realizado por la Concejalía de Tráfico y Movilidad, presentado hace unas semanas. El regidor insta a los técnicos a crear un documento "bien argumentado", en el que se presenten las soluciones técnicas a los problemas que plantee la peatonalización y sus diferentes opciones, como se recogió en el dictamen aprobado en la Comisión para la Recuperación de Alicante.

"Hoy hemos constituido la comisión técnica que va a abordar todo el proceso de análisis de la peatonalización de Alicante. Para el equipo de gobierno es muy importante que cualquier decisión que se tome no sea una mera opinión sino que esté fundada, que haya razones objetivas, razones técnicas que la avalen. No se trata de ver solo por dónde va a ir el autobús o los coches, no es un asunto solo de desarrollo urbanístico, ni solo de definición sobre el efecto en el comercio o en la hostelería, es todo. Por eso, las distintas áreas municipales que tienen algo que ver con este asunto están aquí representadas en esta comisión técnica" ha comentado el alcalde al finalizar la sesión constitutiva.

"Respeto las opiniones de todo el que quiera poner su grano de arena, pero quiero que todas las opiniones estén fundadas, quiero datos objetivos que avalen la toma de decisiones. No me vale con 'yo peatonalizaría esta calle o mejor hacemos un eje' si no está fundado con datos objetivos, con datos científicos que nos hagan no fallar en una decisión que es muy importante", ha dicho.

Barcala considera que la peatonalización de Alicante "es un asunto de ciudad, que abarca a casi todas las áreas municipales. Esta comisión técnica trasladará las reflexiones también a nivel de opinión pública para que todos los grupos políticos, toda la sociedad alicantina pueda intervenir en este proceso".

En la comisión han participado técnicos de las concejalías de Tráfico y Movilidad, Urbanismo, Comercio y Hostelería, Turismo, Medio Ambiente, Ocupación de la Vía Pública, Modernización y Coordinación de proyectos, entre otras, bajo la coordinación de Alcaldía. En septiembre se volverá a reunir con las propuestas de cada concejalía para generar un documento técnico de soluciones que debería estar terminado en el plazo de un año.

"Cambiar las cosas siempre suscita rechazo, pero que lo cierto es que estamos evolucionado y que el covid-19 ha acelerado determinados procesos como pueda ser el teletrabajo, la digitalización de la administración local y también el entorno urbano, un proceso en el que necesitamos poner todos los datos encima de la mesa para tomar decisiones y que participe todo el mundo, pues tenemos que ser muy escrupulosos a la hora de poner argumentos", ha insistido el edil.

La concejalía de Tráfico y Movilidad dio por cerrado el plazo de exposición pública del estudio de soluciones para la peatonalización del Centro Tradicional el 6 de julio y abre ahora un periodo para la valoración de las propuestas presentadas.

Este documento servirá de base para el trabajo de las distintas áreas que además aportarán sus propuestas a abordar y posibles soluciones, y de las que se dará debida cuenta para abrir un proceso de participación en el que puedan intervenir las diferentes formaciones políticas y colectivos sociales de la ciudad.