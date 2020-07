Control del covid-19 en Alicante: Más de 400 denuncias por no llevar mascarilla durante el fin de semana y 31 locales sancionados

La Policía Local de Alicante impone 418 denuncias por no llevar mascarillas el fin de semana y sanciona a 31 establecimientos por no cumplir las medidas de seguridad frente al covid-19, carecer de licencias o exceso de veladores. El amplio dispositivo policial se cierra con un total de 230 de denuncias la noche del viernes y 189 la del sábado por no usar mascarillas, y se han incautado en total 78 cachimbas en locales que estaban siendo usadas en grupo.

La Policía Local ha reforzado este fin de semana el operativo organizado con el objetivo de controlar el uso obligatorio de mascarillas y hacer cumplir las medidas de seguridad en la ciudad con la máxima presión policial para hacer frente a la pandemia y evitar rebrotes de coronavirus y ha impuesto un total de 419 sanciones a personas que no la llevaban sobre todo jóvenes en las zonas de ocio, el centro, casco antiguo y en la playa de San Juan, y sancionado a 31 establecimientos que incumplían las distancias y los aforos.

El concejal de Seguridad, José Ramón González lamenta profundamente que "sean más de cuatrocientas las denuncias que se han tenido que interponer a personas que no llevaban mascarillas, hacemos un llamamiento a los jóvenes tenemos que contener el virus y es necesario que usen la obligada protección porque nos estamos jugando confinarnos de nuevo". Aún y así, felicita al cuerpo local por "el excelente trabajo de control y vigilancia que han realizado la Unidad Fox, Goir y el servicio nocturno este fin de semana para hacer frente a la pandemia y que se cumplan las medidas preventivas y de seguridad ".



Coches robados

Según fuentes policiales la madrugada del domingo también se ha intervenido para recuperan dos coches robados, y los agentes han levantado dos actas por consumo de estupefacientes y otras dos por la ordenanza de limpieza en el casco antiguo, y se ha disuelto una pelea en casco antiguo identificando al sospechoso de amenazas.

Asimismo de las denuncias interpuestas a locales se denunciaron a varios la pasada madrugada por no cumplir la distancia social en las mesas, a establecimientos situados en la calle en San Francisco, Castaños y San Ildefonso, y también se continuaron interviniendo cachimbas por uso compartido en Campo de Golf, y la avenida de Países Escandinavos. En el operativo especial para evitar el consumo de alcohol en la vía pública y las aglomeraciones de jóvenes la unidad Fox y el servicio nocturno de Policía Local desalojaron grupos de jóvenes realizando varios botellones que fueron sancionados, y a los menores de edad la Policia Local los acompañó a sus casas.