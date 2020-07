La Policía interpone 230 denuncias por no usar mascarilla y realizar botellón durante el operativo nocturno

El Ayuntamiento de Alicante ha establecido la máxima presión policial para hacer frente a la pandemia durante la noche del viernes al sábado, con un operativo que se ha desplegado en toda la ciudad de controles y vigilancia por la Policía Local.

En total, este dispositivo se ha cerrado con 230 denuncias a personas por no llevar mascarillas y realizar botellones en una noche, así como la suspensión de 2 establecimientos y la sanción de 8 por incumplir las medidas de seguridad, exceso de aforo y no mantener las distancias y decomisado 55 cachimbas, con dos detenidos que no llevaban mascarilla por desobediencia y un presunto delito de atentado contra la autoridad en Alicante.

Según ha explicado el edil de Seguridad, José Ramón González, la pasada noche se organizó uno de los dispositivos más importantes para vigilar que durante el horario nocturno se cumplen todas las medidas preventivas de seguridad, quien además, ha asegurado que "la presión policial va a ser máxima y se va a mantener para contener la pandemia porque nos estamos jugando mucho, y es en estos momentos cuando mayor conciencia debemos tener para evitar contagios que podrían conllevar confinarnos y volver a la fase 2, debemos usar mascarilla, higiene de manos y mantener distancias siempre, y los locales de ocio deben cumplir todas las medidas".

Así, los agentes de Policía Local han impuesto un total de 230 denuncias en toda la noche, de las cuales la mayoría ha sido a personas que no llevaban la obligada mascarilla, sobre todo a los jóvenes en las zonas de ocio. Del total de sanciones, 60 actas se han interpuesto en el casco antiguo, una por consumo de estupefacientes y otra por desobediencia, y más de 170 en la playa de San Juan por no usar mascarilla, botellón y desobediencia.

En este sentido, José Ramón González ha aseverado que "el amplio dispositivo policial se ha reforzado para incidir especialmente esta semana para hacer cumplir el uso de mascarilla. Son más de seiscientas denuncias las que llevamos puestas, evitar las aglomeraciones, el consumo de alcohol en la vía pública y realizar inspecciones en los establecimientos de hostelería y restauración, así como hacer cumplir los distanciamientos y separaciones entre los clientes y las mesas, y las medidas de seguridad frente al Covid".

Según fuentes oficiales, la pasada noche los agentes han denunciado a un total de 8 establecimientos por utilizar en grupo las cachimbas que están prohibidas, varios con exceso de aforo, no cambiar la titularidad del local, no mantener las obligadas distancias de seguridad entre clientes y mesas o carecer de licencia de apertura y de veladores, entre otras. Los agentes han informado que se sancionó y desalojó un bar de ocio a las 03,20 horas en el casco antiguo por exceso de aforo y tener ocupada la pista de baile llena de personas. Además, la Unidad Nocturna de Aperturas de la Policía ha reforzado con inspecciones y control del ruido, y en la noche de ayer se decreto la suspensión de 2 establecimientos uno en la Explanada y otro en la calle Zodiaco.

Durante el operativo, la Policía Local ha decomisado 55 cachimbas y ha recordado que no está permitido, por motivos sanitarios, su uso compartido, tanto en el exterior como en el interior de los establecimientos, y los agentes llevan sancionando y advirtiendo a los locales de ocio en las pasadas semanas, y ayer se procedió a decomisarlas. También se requisaron en playa de San Juan 39 cachimbas en un local de ocio de Países Escandinavos, y 16 más en el centro de Alicante, sobre todo en los locales de ocio de la calle Castaños.

Por último, los agentes han detenido a dos personas por desobediencia y un presunto delito de atentado contra la autoridad, los hechos ocurrieron esta madrugada del sábado cuando los efectivos requirieron a dos personas que no llevaban mascarilla que tenían que ponérsela, al no obedecer a la petición y solicitar su identificación ambas comienzan a correr para huir y se inicia una persecución.

La Policía Local logra interceptarlos a la altura del Puerto y detenerlos para ser trasladados a comisaría, y a estas personas se les interviene también un móvil y 2 destornilladores de gran tamaño. En la misma han resultado heridos dos agentes.