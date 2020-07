El bipartito pide a Sanidad personal y medios contra el covid en los centros de salud

El bipartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante insta a la Generalitat a que dote a los centros de salud de recursos tecnológicos para favorecer las consultas telemáticas y refuerce el personal sanitario en los municipios costeros para evitar rebrotes en el periodo estival debido a la llegada de turistas. La portavoz del PP, Mari Carmen de España, y el portavoz adjunto de Ciudadanos, José Luis Berenguer, han suscrito una declaración institucional para ser debatida en el próximo pleno ordinario del 30 de julio con estas demandas.

"Los centros de salud alicantinos se encuentran colapsados, los pacientes tienen que soportar largas colas y esperas en la calle con altas temperaturas, aunque solo sea para solicitar cita previa, ya que contactar telefónicamente es prácticamente imposible y la app "GVA més salud" ha estado deshabilitada durante toda la pandemia. Esta situación ha podido observarse en distintos centros de salud de la ciudad, como por ejemplo el centro de salud del Pla o la Florida". Además, en el mismo escrito se considera que "el problema se está agravando con la llegada de turistas a la ciudad de Alicante, cuyos centros de salud deberían contar con un refuerzo durante la temporada estival para estar prevenidos de cara a la aparición de rebrotes".

En este contexto, el pasado viernes, la Conselleria anunciaba que en los próximos días habilitaría la app "GVA més salud" para que los pacientes puedan reservar una cita telefónica con su médico de cabecera y reducir de este modo las colas que se forman en los centros de salud. No obstante, aunque la habilitación de la app permitirá descongestionar en cierta medida los servicios de atención primaria, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante considera necesario que se refuerce el servicio de atención telefónica, máxime cuando la mayoría de pacientes que acuden a diario a los centros de salud para ser atendidos son personas mayores, que no tienen los conocimientos ni disponen de medios necesarios para solicitar cita a través de la app.

En el escrito conjunto de PP y Cs se hace referencia a los datos de una encuesta a 611 médicos de familia y pediatras realizada por el Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana (FOMAP-CV), que concluye que el 67% de los encuestados cree que su centro de salud no está preparado para afrontar un rebrote de covid-19, el 86% dice que aún no ha recibido los medios tecnológicos anunciados por Sanidad para mantener consultas telemáticas, el 44% responde que no se ha contratado a nadie en su centro de salud y, en el caso de los pediatras, un 71% afirma que no ha tenido ayuda administrativa para actualizar el calendario de vacunas.

El equipo de gobierno considera que "los resultados de la encuesta no pueden ser más desalentadores, puesto que, si queremos paliar las consecuencias que el coronavirus ha generado en todos los niveles, el primer paso es fortalecer nuestro sistema sanitario para evitar posibles rebrotes, y no queremos ser pesimistas, pero, con los nuevos casos que se están sucediendo en distintas zonas de España, cada día vemos más cercana esta posibilidad".

Por los motivos expuestos, y con el objetivo de paliar la falta de medios tecnológicos y de personal a que se enfrentan los centros y departamentos de salud de esta ciudad en particular y de toda la Comunidad Valenciana, en general, el equipo de gobierno del Ayuntamiento planteará en el próximo pleno ordinario instar al Consell de la Generalitat, y en especial, a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública a que dote a los centros y departamentos de salud de recursos tecnológicos y de personal para favorecer las consultas telemáticas y telefónicas.

Además, también se pide el apoyo del pleno para emplazar al Consell de la Generalitat, y en especial, a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública a que refuerce el personal de los centros y departamentos de salud de Alicante para estar prevenidos frente a posibles rebrotes que pudieran producirse en el periodo estival debido a la llegada de turistas.