El Constitucional da la razón a la Diputación y veta que el Consell fije el gasto de los organismos provinciales

El Tribunal Constitucional ha anulado por inconstitucionales varios apartados de la Ley de Servicios Inclusivos de 2019 de la Generalitat Valenciana. El fallo, conocido ayer, es fruto de la denuncia presentada a mediados de 2019 por más de 50 diputados del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados.

En concreto se impugnaban once artículos de esta norma y parte de sus disposiciones transitorias. La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, estima parcialmente el recurso y declara la nulidad e inconstitucionalidad de dos de los preceptos,en concreto dos disposiciones transitorias, al entender que vulneran la autonomía de las diputaciones provinciales.

El precepto declarado inconstitucional hace referencia al porcentaje mínimo de recursos que las diputaciones provinciales debían destinar a financiar los costes del personal de los servicios sociales municipales durante los primeros cinco años a partir de la entrada en vigor de la normativa autonómica.

El PP denunció que este apartado suponía una «injerencia total» de la Generalitat en las competencias provinciales porque obligaba a las tres diputaciones a costear entre el 85% y el 90% del personal de los municipios de menos de 20.000 habitantes, en función de determinados umbrales de población con los que se trataba de priorizar a los consistorios más pequeños y con menor capacidad económica.

Según los recurrentes, con esta ley «se efectúa una injerencia total en las competencias provinciales, determinando al detalle del 90 por ciento de la inversión en los municipios de menos de 10.000 habitantes y del 85 por ciento de los de menos de 20.000 en el caso de la Diputación de Alicante, exactamente cómo y en qué deben destinar su asistencia y cooperación». Los diputados del Partido Popular entendían que se comprometía «prácticamente el total de su asistencia y cooperación en materia de servicios sociales; condicionando, además, dada la importancia cuantitativa de la inversión, el resto de su acción de asistencia a los municipios de sus respectivas provincias que, igualmente, se verían afectados por la consiguiente detracción de fondos hacia la asistencia social».

Según los recurrentes, «de los preceptos impugnados deriva un menoscabo importante de las competencias propias de las diputaciones provinciales valencianas, y se sitúa a las administraciones provinciales en una posición de dependencia cuasi jerárquica respecto de la autonómica, al dejarlas prácticamente sin autonomía para determinar cómo y de qué manera desarrollarán su competencia de asistencia a los municipios en materia de servicios sociales».

De este modo, añaden los recurrentes en sus aregumentos, «se ha configurado exhaustivamente el contenido de su actividad agotando su ámbito de decisión autónoma, mermando sustancialmente su autonomía».

Por su parte, la Abogacía de la Generalitat defendió ante el Constitucional que el presupuesto de la diputación alicantina no se verá afectado por la ley. «Con la entrada en vigor de la Ley 3/2019, las diputaciones provinciales no van a desarrollar una competencia que no estuvieran o debieran estar ejecutando», señala la Abogacía, al tiempo que recuerda que «la Ley recurrida pretende que las entidades locales ejerzan las competencias que legalmente les corresponden, y no otras que puedan comprometer el ejercicio de aquellas o su estabilidad económica».



Planes sectoriales

La sentencia señala que los referidos porcentajes mínimos de participación deben establecerse a través de los planes sectoriales, con la participación de los entes locales, y no en una disposición transitoria, como garantía de la autonomía local.

Respecto a los otros preceptos impugnados no se anulan, pero se indica que la atribución de una nueva competencia o una nueva función de los entes locales deberá hacerse garantizando su suficiencia financiera. Es decir, que para atribuir una nueva competencia tiene que garantizarse previamente que cuenta con financiación.

La Diputación provincial se levantó contra la Ley de Servicios Sociales a mediados del pasado año 2019, al considerarse especialmente agraviada porque comprometería más del 13% de su presupuesto en 2021 «a lo que deberá añadirse la posible financiación de infraestructuras y equipamientos que la Generalitat pueda imputar a las diputaciones».

Desde el PP también censuran la falta de previsión respecto a la transferencia de los servicios sociales, infraestructuras y equipamientos de titularidad de la Diputación de Alicante sobre los que no se establece una fecha clara para que la que la Generalitat Valenciana se haga cargo de su financiación. A juicio de los populares, esta circunstancia supone una «desviación económica importante» de fondos de la diputación «al margen de la capacidad de decisión y gestión autónoma de la entidad».