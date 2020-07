Coronavirus en la Comunitat Valenciana | Conciertos con distancia y el rostro tapado, pero se podrá bailar de pie

La resolución de la Conselleria de Sanidad del 17 de julio de 2020 por la que se modifican y amplían las medidas del Acuerdo para la «nueva normalidad» del 19 de junio, no solo afecta a los locales de restauración, sino que también hace referencia a los actos de culto religioso, a la universidad, a los parques infantiles, a los comercios minoristas y nuevas superficies, a hoteles y alojamientos turísticos, a las bibliotecas, a los cines, teatros y auditorios, a los conciertos y festivales, a las corridas de toros y al transporte turístico de pasajeros.

Además, la resolución añade nuevas medidas preventivas para desfiles al aire libre, las academias privadas y autoescuelas, los conservatorios y academias de música y de baile, los centros sanitarios, los «bous al carrer» y regula la práctica deportiva. Además, prohibe el uso compartido de las «shisha» o pipas de agua.

La mayoría de las modificaciones a los diferentes puntos del anterior acuerdo del Consell se han realizado para establecer la obligatoriedad del uso de la mascarilla «en todo momento», un uso que hasta ahora se consideraba como una alternativa al distanciamiento social de 1,5 o dos metros.

Por ejemplo, en el Acuerdo del 19 de junio se establecía que en cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares cerrados no se podía superar el 75 % del aforo autorizado en cada espacio cerrado y mantener la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros, a no ser que se garanticen «medidas alternativas de protección física mediante el uso de mascarillas». En la nueva resolución esta salvedad no aparece, por lo que se deduce que será obligatorio tanto el 75 % de aforo como el 1,5 metros de distancia interpersonal, excepto en personas convivientes.

También en los conciertos y festivales al aire libre tendrá que garantizarse la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y el uso obligatorio de la mascarilla en espacios que no deben superar el 75 % de su capacidad. La resolución permite a partir de ahora estar de pie durante los conciertos al aire libre «siempre que se mantengan en el mismo espacio asignado a su asiento». Esta medida también se aplica en las discotecas.

Respecto al Acuerdo de hace un mes desaparece la prohibición de reunir a más de 800 personas pero obliga a delimitar zonas con un máximo de 200 personas cada una.

La nueva resolución también obliga organizaciones religiosas y a asociaciones culturales a contar con la autorización municipal (autorización que dependerá de la situación epidemiológica) para organizar «acontecimientos populares» al aire libre en los que se prevea la asistencia de más de 150 personas.

Mientas algunas medidas se toman para restringir las reuniones de personas, otras permiten incrementos de aforos. Así, el límite de niños en actividades al aire libre pasa de 250 a 300, el máximo de los asistentes a una charla o a una visita guiada pasa de 20 a 30, las embarcaciones turísticas y de recreo podrán ocuparse al 100 % (antes era hasta el 75 %).