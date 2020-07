Cómo cargarse la imagen de una ciudad en plena temporada alta

Alicante, como siempre que se trata de turismo, ha reaccionado tarde y mal ante un problema detectado en enero, la eliminación de los hidrocarburos de La Británica en la playa del Postiguet

El Ayuntamiento de Alicante, el mismo que en turismo siempre llega tarde, y la mayoría de las veces mal, acaba de anunciar una campaña para tratar de incentivar la llegada de turistas nacionales en el último cuatrimestre del año. Da casi por perdido, pues, el verano y se centra ahora en buscar visitantes –suponemos que para los fines de semana- en España y en el interior de la provincia a partir de septiembre, justo cuando empezarán colegios y universidades, las familias estarán más pendientes de libros, uniformes –o sea, mirando al bolsillo- y, en definitiva, de recuperar el tiempo perdido, que de encontrar un hotel o apartamento cercano a la playa de San Juan o a la del Postiguet. Y, por otro lado, las parejas que se mueven sin niños, de mantener su empleo, si es que no lo han perdido todavía. Por supuesto que poco o nada se puede objetar a que el Patronato de Turismo se mueva o dé la sensación de que se mueve (más de mil días lleva ya sin un gerente que trate de organizar el tema pese a que me consta que personal válido en el Consistorio hay), pero resulta poco o nada creíble que la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, la misma que se aburría como una ostra durante el confinamiento, pueda dar ahora con la tecla para ayudar a llenar los hoteles que se han atrevido a abrir este verano y que no hacen otra cosa que mirar hacia Madrid esperando esa prórroga de los ERTE hasta bien entrado 2021 para poder amparar a sus trabajadores.

Y me he acordado del aburrimiento de la concejala de turismo, y de en cuántas cosas podría haber empleado su mente durante esos meses de sueldo y confinamiento, tras asistir atónito, una vez más, a la deplorable imagen que Alicante está exportando al resto de España y a Europa entera por la nefasta gestión de la limpieza y saneamiento de la arena del Postiguet tras detectarse en enero los restos de hidrocarburos de la antigua refinería de La Británica.

A nadie, si exceptuamos al Ayuntamiento de Alicante, -éste y los anteriores porque en negligencias los colores políticos tienden a mezclarse- se le podía haber ocurrido sellar el 75% de la superficie de la playa en pleno julio -el viernes Barcala y Sánchez aseguraron que abrirá al completo en agosto-. Más de un mes, si no hay contratiempos de última hora, con la playa levantada y oliendo a gasolina porque a nadie se le ocurrió, y no me vengan con la excusa del estado de alarma, mover un papel para que arrancaran los trabajos en invierno. Basta mirar cuántas obras no se detuvieron más que un par de días durante el confinamiento. Ver la playa levantada en pleno julio es una imagen inédita, esperemos que la última, que cabrea y a la vez deja clara la indolencia con la que se trata al turismo en una Alicante cuyos gestores, por otro lado, no paran de proclamar que es una ciudad turística.

Hablamos de la playa del Postiguet, el icono de la ciudad, la que sale en los telediarios cuando se habla de Alicante y en la portada de cualquier folleto. Esos folletos que se deberían repartir en la nueva oficina de turismo que se hará vieja antes de inaugurarse, y esa playa que disfrutan los que se hospedan en el Meliá y también los que viven en el Pla. Pues bien, la pésima gestión de las necesarias obras demuestran como un Ayuntamiento se puede cargar la imagen de una ciudad en plena temporada alta sin el más mínimo pudor. ¿O alguien que vea la playa levantada puede plantearse venir a Alicante en los próximos meses? Y si la playa del Postiguet ofrece un nuevo ejemplo de la desidia municipal, qué no decir de la aparición de ratas, algunas como conejos, en la zona donde ya debiera haber movimientos de tierras para el parque central o la suciedad que sigue presidiendo las calles, aunque la culpa no sea solo del equipo del alcalde Luis Barcala, sino compartida con los propios alicantinos o con aquellos, no todos, que siguen dejando los excrementos de sus mascotas en las aceras o, la última moda, tirando las molestas mascarillas ante la pasividad de la Policía Local, más preocupada ahora mismo porque no te pases un milímetro del poste que ejerce de «check point» para fijar la raya donde poner la toalla en la Playa de San Juan. Otro de los iconos donde rara vez funcionan, sin embargo, los lavapiés.

Las playas son el principal patrimonio turístico de la Costa Blanca, no nos engañemos, por lo que el Ayuntamiento de Alicante, el mismo que este verano si ha gestionado, por fin, de manera aceptable, la organización del servicio de socorristas, deja mucho que desear en otros ámbitos como lo demuestra la improvisación con la que se anuncia ahora la campaña para traer turistas españoles en otoño, justo cuando expertos y hoteleros coinciden, además, en que puede empezar a recuperarse el turismo extranjero. Clave en la propia capital de la provincia en la temporada baja. Todo a destiempo.

Y como la negligencia turística no distingue de colores políticos, en la vecina playa ilicitana de Arenales del Sol, otro de los espacios turísticos claves en temporada alta, sigue el esqueleto de un hotel en primera línea de playa lejos de resolverse. El Ayuntamiento de Elche ha adoptado dos nuevas medidas tendentes a mejorar, en cierta medida, la seguridad de este inmueble, que presenta, desde hace demasiados años, un estado lamentable. Potenciar la vigilancia policial y colocar un vallado provisional. Se cumplen ahora cuatro años desde que se ordenara paralizar las obras de un complejo que iba a ser de cuatro estrellas. Lamentable.

Y no menos desafortunada ha podido ser la gestión, hasta ahora, del Ayuntamiento de Benidorm, quizá el municipio más castigado por la crisis económica del covid debido a que el turismo representa el 90% de su PIB, con sus playas. Primero fue incapaz de frenar las imágenes del Ejército tomando las calles, después abrió tarde las playas y sin información fiable. ¿Cómo puede haber todavía turistas españoles que llamen a los hoteles preguntando si para ir a la playa hay que ir con cita previa, si es cierto que está prohibido pasear por los arenales, o que el Consistorio siga empeñado en limitar la estancia? . Una cosa es la prevención frente al covid, necesaria, sin duda, y convertir las playas en lugares seguros, y otra es transformarlas en laberintos remando en contra del monocultivo de la ciudad.