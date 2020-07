Compromís sale en defensa de los puestos de turrón del Mercado Central

Compromís per Alacant ha criticado duramente el cambio de formato comercial en la convocatoria de concurso para los quioscos de turrón en la puerta del Mercado Central que ha abierto la puerta a la instalación de franquicias y empresas que se alejan totalmente del uso tradicional de estos puestos.



"No entendemos por qué la derecha ha intentado cargarse estos puestos que forman parte de la estampa del Mercado Central, una vez más, vemos como el bipartito da la espalda al comercio tradicional, al comercio singular y que aporta valor añadido a nuestra ciudad beneficiando a franquicias y veladores que se pueden encontrar en cualquier espacio de la ciudad. La derecha, como siempre, entre negocio y comercio tradicional apuesta por el negocio", ha destacado Natxo Bellido, `portavoz de la coalición.

Desde Compromís reclaman que estos puestos llevan décadas dando visibilidad a nuestros productos tradicionales, aquellos que nos han hecho famosos en el mundo, como puede ser el turrón de Xixona, el chocolate de la Vila o el helado. Por ello desde la coalición van a exigir a Manuel Jiménez, concejal de Ocupación de Vía Pública, que el puesto que ha quedado desierto vuelva a sacarse a licitación pero con las mismas condiciones en las que están estos comercios hoy en día.

"Creemos que esta es la fórmula que tenemos que apostar en esta ciudad, un comercio que nos aporte valor añadido, singularidad y originalidad", ha concluido Bellido.

Bellido: "No entenem per què el bipartit ha volgut carregar-se aquests llocs de torró tradicionals que aporten singularitat i valor afegit"

Compromís reclama que el lloc que ha quedat desert isca en un nou concurs en el qual es garantisca un ús similar d'aquest quiosc al qual té tradicionalment

Alacant, 17 de juliol de 2020

Compromís per Alacant ha criticat durament el canvi de format comercial en la convocatòria de concurs per als quioscos de torró a la porta del Mercat Central que ha obert la porta a la instal·lació de franquícies i empreses que s'allunyen totalment de l'ús tradicional d'aquests llocs.

"No entenem per què la dreta ha intentat carregar-se aquests llocs que formen part de l'estampa del Mercat Central, una vegada més, veiem com el bipartit dóna l'esquena al comerç tradicional, al comerç singular i que aporta valor afegit a la nostra ciutat beneficiant a franquícies i vetlladors que es poden trobar en qualsevol espai de la ciutat. La dreta, com sempre, entre negoci i comerç tradicional aposta pel negoci", ha destacat Natxo Bellido, `portaveu de la coalició.

Des de Compromís reclamen que aquests llocs porten dècades donant visibilitat als nostres productes tradicionals, aquells que ens han fet famosos en el món, com pot ser el torró de Xixona, el xocolate de la Vila o el gelat. Per això des de la coalició exigiran a Manuel Jiménez, regidor d'Ocupació de Via Pública, que el lloc que ha quedat desert torne a traure's a licitació però amb les mateixes condicions en les quals estan aquests comerços hui dia.

"Creiem que aquesta és la fórmula que hem d'apostar en aquesta ciutat, un comerç que ens aporte valor afegit, singularitat i originalitat", ha conclòs Bellido.



