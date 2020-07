Alicante ratifica las 105 medidas para reactivar la ciudad con unanimidad en la votación y reproches en el debate

Unanimidad en la votación tras un debate bronco, en el que se habló de casi todo salvo de las medidas para reactivar la ciudad tras la crisis por la pandemia de covid. El Pleno de Alicante, que cuatro meses después volvió a celebrarse en el Ayuntamiento de Alicante aunque entre medidas de distanciamiento social, ratificó ayer el documento que incluye las 105 medidas surgidas de la Comisión para la Recuperación de Alicante, donde se incluyen propuestas de carácter económico, social, turístico, de movilidad y sanitarias. Entre ellas, impulsar el eje Alicante-Elche, apostar por el aumento del suelo industrial, aumentar la plantilla de Acción Social para reducir las esperas, impulsar un Palacio de Congresos en Alicante o campañas de promoción turística ante la crisis del covid o impulsar la peatonalización del Centro.

Ese previsto consenso en las medidas no se vio ayer en el transcurso del debate, en el que hubo fuego cruzado. Y no sólo entre bancadas, también dentro de la derecha y de la izquierda. Ese enfrentamiento no es nada nuevo, pero no cayó bien en el bipartito. De hecho, el propio alcalde, Luis Barcala, criticó a la oposición por no aprovechar los dos turnos de palabra por portavoz para hablar de las iniciativas para impulsar la recuperación de Alicante. «Ha sido decepcionante que no hayan dedicado ni un minuto a hablar de las medidas», dijo el alcalde, quien subrayó que el documento resultante está «vivo». Es decir, que pueden seguir incorporándose nuevas propuestas. Al respecto, el alcalde habló de áreas desatendidas en el dictamen, como cultura, deportes o limpieza. «El gobierno se ocupará de incorporar medidas», señaló Barcala sobre un documento para el que todos los grupos, tanto el gobierno como la oposición, propusieron medidas que, finalmente, fueron consensuadas con la sociedad civil. Para Barcala, el dictamen, que «es necesario, pero no suficiente», se ha convertido en un «ejercicio sin precedentes de proceso participativo». En respuesta, el socialista Francesc Sanguino le invitó a convocar los órganos de participación que el bipartito arrincona, como el Consejo Social de la Ciudad, que este año no se reunió ni para dar el visto bueno al Presupuesto municipal de 2020.

Pero Barcala no sólo se centró en valorar el documento, sino que también lo hizo con las intervenciones previas de los portavoces municipales. En concreto, se centró en el socialista Francesc Sanguino y en Xavier López (Unidas Podemos), a los que reprochó que llevaran al debate la muerte de un matrimonio de nonagenarios en la Zona Norte, cuyos cuerpos fueron hallados semanas después de morir. Tanto Sanguino como López, aunque de manera indirecta, señalaron a Acción Social por la muerte en soledad de personas mayores en la ciudad de Alicante. A Barcala no le gustó esa crítica y señaló especialmente a Sanguino: «Utilizar la muerte de dos personas ha sido miserable. Ética y moralmente miserable. Me ha decepcionado tremendamente».

Nueva petición

Las menciones a Acción Social, el área dirigida por Julia Llopis (PP), fueron continuas durante el pleno. Toda la izquierda, de una u otra manera, apuntó hacia una concejalía señalada por la gestión de la emergencia social durante la pandemia por el coronavirus. De hecho, tanto Unidas Podemos como Compromís volvieron a pedir a Barcala, y ya van varias veces, la destitución de la concejala. En las anteriores ocasiones no tuvieron ningún éxito. Al revés, consiguieron que el regidor respaldara una gestión muy criticada también por colectivos sociales.

Desde la coalición morada volvieron a insistir en que el documento resultante no es de su agrado total por «quedarse muchas medidas necesarias por el camino». Tanto Unidas Podemos como el resto de la izquierda coincidió al señalar que buena parte de las propuestas que se incluyen en el dictamen son «históricas», es decir, deudas pendientes con la ciudad que lustros después siguen sin resolverse. En la izquierda no fue todo unidad de acción, ya que hubo confrontación con una discusión por las formas entre Sanguino y López. La cuestión no fue a más. Eso sí, el socialista no dudó en explicar con detalle el origen de su apellido -de procedencia judía, por cierto-, cuestionado previamente por el portavoz de Unidas Podemos. Un asunto nada relevante en la recuperación socioeconómica de Alicante.

Mayor trascendencia, y así se evidenció, tuvo el hecho de que todos los grupos votaran a favor del dictamen. Nadie desaprovechó la ocasión de poner en valor el acuerdo unánime, aunque a su vez se empezó a ver que no será tan fácil que haya pacto para financiar las medidas a través de la cuarta modificación de créditos. Y es que todo apunta que el bipartito tendrá que realizar recortes inmediatos en el Presupuesto municipal -se habla de agosto- para empezar a financiar medidas incluidas en el dictamen, al menos las de ejecución más inmediata. Y ahí puede que el consenso sea más complicado. Desde Vox ya señalaron ayer que hay partidas, como las destinadas a cooperación internacional e inmigración, que deberán recortarse. O eso dicen. A los ultras, y así lo hicieron saber, tampoco les gusta que el bipartito vaya a destinar para lo que queda de año unos 124.000 euros en el aumento de asesores para el PP y Cs. Esa negociación entre gobierno y oposición, siguiente episodio.