Barceló asegura que hay material de protección almacenado para seis meses

n La Conselleria de Sanidad asegura que todos los hospitales de la Comunidad Valenciana «cuentan con material suficiente que se encuentra almacenado en los diferentes centros logísticos habilitados por la Generalitat y desde los cuales se distribuye en función de las necesidades de cada departamento». Sanidad sale así al paso de las críticas hechas el martes por la presidenta del Colegio de Médicos de Alicante, María Isabel Moya, quien señaló que en el Hospital General de Alicante, donde trabaja como radióloga, no tiene todos los días mascarillas quirúrgicas.«Algunas partidas que nos dan de guantes no están homologadas para proteger contra los virus; es decir, que hay deficiencias en el material de protección» dijo. Isabel Moya realizó estas declaraciones tras mantener un encuentro con el síndic de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, para valorar la situación del sector. Moya pidió más protección para los sanitarios para atender a los sospechosos de covid durante el otoño. «Necesitaremos no solo mascarillas quirúrgicas, sino FFP?, batas, guantes que protejan contra los virus». «Y eso yo, desde luego, en los hospitales no lo veo», añadió en referencia a los equipos de protección. Isabel Moya, manifestó que «no hay todo el material que debería y en todos los lugares» e insistió en que «puede ser que ese material esté en stock, que en las UCI y en los servicios de Urgencias no falte, pero no todos los médicos que están en contacto con un paciente tienen el material que debieran».

Desde Sanidad señalan que hay stock suficiente para los próximos 6 meses.