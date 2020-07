La Colla Ecologista d'Alacant pide la Consell que no se renueve la autorización ambiental a la planta de basuras de Fontcalent

La Colla Ecologísta D'Alacant- Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al proyecto de revisión de Autorización Ambiental Integrada del centro de tratamiento de basuras en la planta alicantina de Fontcalent, al estimar que no cumple con la legislación y solicita a la Conselleria de Agricultura que no se revise la autorización ambiental vigente, mientras no se demuestre el cumplimiento de los requisitos establecidos por el documento de conclusiones sobre las mejoras técnicas planteadas en 2018, el respeto a la normativa ambiental y el permiso por esa instalación, máxime cuando aún se dispone de tiempo hasta el 2022 teniendo en cuenta el plazo de cuatro años existente, según apunta la Colla en un comunicado. Según los ecologitas, solo un 4% de los residuos que llegan a la planta se recupera y la mayoría de la basura acaba en el vertedero.

Según los ecologistas, la documentación presentada por INUSA o UTE Alicante es insuficiente y "no justifica muchas de las afirmaciones hechas en la memoria justificativa de aplicación de las MTD (Mejoras Técnicas Disponibles) presentada por el titular. No permite una comparación del funcionamiento de la instalación con las medidas descritas en el documento de conclusiones. No se ha presentado toda la información necesaria para la revisión de las condiciones del permiso, incluidos los resultados de la monitorización de las emisiones que permitan una comparación del funcionamiento".

La Colla denuncia que hay una falta de adaptación de las actuales instalaciones del Centro de Tratamiento de Residuos de Alicante de Fontcalent al documento de conclusiones sobre las medidas en el tratamiento de residuos. El certificado presentado por el titular de cumplimiento del sistema de gestión implantado en el centro y vertedero de Fontcalent de los requisitos de la ISO 14001:2015, "es inexacto e irregular, pues es obvio que esas instalaciones han incumplido varios de los requisitos establecidos por esa norma internacional. No están publicadas las Declaraciones Ambientales preceptivas".

Según la Colla, la memoria justificativa presentada no está firmada ni visada, en contra de las afirmaciones hechas en la misma. "Como conclusión exponemos que las instalaciones son totalmente inadecuadas. Solo el 4% de los residuos pueden ser recuperados. El tratamiento biológico por metanización permite una valorización en forma de energía de menos del 1% del flujo de materia entrante. La mayor parte de los residuos entrantes en el centro acaban en el vertedero. "El compostaje sólo permite eliminar por evaporación alrededor de un 15-20% en peso de la humedad de los residuos entrantes al Tratamiento Mecánico Biológico. El vertido de ese material supuestamente bioestabilizado y mal estabilizado tiene graves impactos por la emisión de gases de efecto invernadero, impulsores de los procesos de cambio climático".

Todo el documento de alegaciones ha sido enviado al director general de Calidad y Educación Ambiental de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.