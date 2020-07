Emilio Vicedo: «La profesión aún acusa los desastrosos efectos de una década de crisis económica»

P ¿Qué les va a trasladar a sus colegas para que le voten en estas elecciones?

R Que nos presentamos formando un grupo de arquitectos solventes con ganas de cambiar de verdad el Colegio, combinando experiencia y juventud, con un programa de medidas muy interesantes que rompa esa apatía que ha generado una gran desafección de los arquitectos. Queremos ilusionar a nuestros compañeros, motivarles para que colaboren en este proyecto en común.

P ¿Por qué el paso adelante?

R Llega un momento en el que uno tiene la sensación de poder aportar algo a esta institución y a nuestros compañeros. Contribuir desde nuestra experiencia profesional a hacer mas fácil la profesión porque la conocemos muy bien, y conocemos sus carencias. Desde el colegio queremos prestar un servicio a la sociedad, haciendo visible la figura del arquitecto, explicando qué es y para qué sirve. Y también porque se dan las condiciones, es decir, porque hemos sido capaces de formar un gran equipo capacitado para afrontar esta empresa y los retos que tenemos por delante. También porque entendemos que es necesario en nuestro Colegio se produzca un gran cambio, con otra forma de dirigir la institución diferente a la actual.

P ¿Cómo ve el futuro de su profesión en la actualidad?

R La profesión aún acusa los desastrosos efectos de una década de crisis económica que ha propiciado, en líneas generales, que cada cual hagamos la guerra por nuestro lado, y una devaluación de nuestro prestigio como profesión. Hay muchos arquitectos que ni tan siquiera se colegian, al no tener trabajo, porque no ven en esta institución otro interés mas que el visado. Queremos cambiar esa dinámica, y crear una oferta atractiva de servicios para atraer a ese arquitecto que no se acerca. También a los estudiantes de arquitectura, y por qué no, a esos arquitectos retirados que tampoco encuentran un atractivo en la institución, que no ven nada que les recuerde sus tiempos, y que siguen amando la arquitectura. Queremos llegar a todos ellos, y recuperar esa ilusión perdida por nuestra profesión, creando nuevos formatos de encuentros. En estos momentos, hay 1.240 arquitectos colegiados en la provincia.

P ¿Notan la crisis del covid?

R Por ahora levemente. Ha habido una vuelta con muchas ganas de continuar los trabajos, pero con gran incertidumbre, como todos lo sectores del país. Nos tememos que sus verdaderos efectos empezarán a notarse a partir de septiembre.

P ¿ La Administración colabora o la tramitación burocrática ralentiza aún más todo?

R La Administración solo ralentiza en la medida en la que carece del personal suficiente para gestionar diligentemente dichos trámites. Cuenta con excelentes profesionales. En este sentido el Colegio pretende contribuir a paliar dicha situación a través de convenios de colaboración con las AA.PP de modo que se pueda externalizar -con las debidas garantías y consensos- parte de dicha tramitación burocrática. La Administración siempre encontrará en el colegio a un aliado para mejorar la gestión, y a través del diálogo, encontrar soluciones a la problemática actual.

P Acaba de terminar la Evau. ¿Qué les diría a los jóvenes que estén pensando estudiar arquitectura?

R Lo mismo que a todos, que la clave del éxito profesional se basa en dedicarse a lo que uno ama. Si amas tu trabajo -sea el que sea- el resto llega solo. Y que la arquitectura es algo apasionante.

P ¿Sufren de alguna manera la presión de los promotores, que son los que pagan?

R Los promotores son empresarios además de clientes, y como profesionales saben, por lo general, que a los profesionales hay que dejarles hacer su trabajo, aunque siempre hay excepciones. Claro que hay presiones, pero ahí está la labor del arquitecto, trabajar con ellos para obtener un buen resultado y hacerles ver que es compatible ser promotor y hacer un trabajo bien hecho. La gran mayoría lo sabe.

P ¿Hay mucho arquitecto ali cantino fuera de España?

R No tenemos constancia de un registro oficial, pero sí conocemos casos de muchos profesionales que en el pasado y en el presente optaron por irse fuera de España para trabajar, algunos con éxito, por cierto.