Juan María Boix: «La lentitud de la Administración encarece en 12.000 euros el precio de cada vivienda»

P ¿Cuál es el balance de su mandato como Presidente del Colegio de Arquitectos?

R Comenzamos en junio de 2017. La situación comenzaba a dar un respiro, tras unos años muy convulsos para la economía nacional y en especial para el sector de la construcción. La puesta en marcha del Plan de Calidad, desde enero del 2018, ha dados su frutos y podemos asegurar que el trabajo en equipo ha sido la clave. La percepción del colectivo sobre el trabajo realizado es muy positiva. Otro reto conseguido ha sido la apertura a la sociedad. Hemos estado cuando se nos ha requerido, como en situaciones de emergencia durante la DANA en Orihuela, en Alcoy o en Dénia recientemente, todo ello con la coordinación del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Estamos desarrollando una acción pedagógica importante en la defensa de la profesión, por ejemplo en el ámbito de la contratación del sector público. Hemos interpuesto 56 acciones legales y recursos frente a la administración local, autonómica y estatal, combatiendo simultáneamente el intrusismo. Durante el estado de alarma, en los meses de confinamiento, impulsamos una programación online gratuita a la que se sumaron 1.559 profesionales, prácticamente los mismos que en todo 2019.

P ¿Cómo está la profesión? ¿Cuantos arquitectos hay colegiados en la provincia?

R El último censo en la provincia de Alicante recoge 1.254 arquitectos colegiados, aunque probablemente la cifra llegue a 2.000, ya que hay compañeros y compañeras que por distintos motivos no han podido colegiarse. Sin embargo, somos un colectivo con una amplia formación, lo que ha permitido la diversificación en otros sectores donde no se requiere la colegiación. Uno de nuestros objetivos es también incorporar e ilusionar a estos arquitectos que aún no se han colegiado. Planteamos la colegiación gratuita durante los tres primeros años, junto a un programa de cursos gratuitos de orientación laboral.

P ¿Están notando la crisis?

R Hemos tenido que reinventarnos. Nuestro equipo humano ha demostrado su capacidad de adaptación, eficacia y voluntad de servicio. Esperamos que la recuperación sea en «V», por los datos esperanzadores del Colegio en el mes de junio, que nos acerca al volumen de trabajo de hace un año, aunque es cierto que ha existido un descenso importante durante dos meses, de casi un 30%.

P ¿La Administración colabora?

R Sería injusto o impreciso calificar al conjunto de la Administración como burocrática, lenta o ineficaz. En general, los ayuntamientos han ido evolucionando de forma desigual y podemos ver que en función de su tamaño, presión económica o actualización en nuevas tecnologías, los resultados son diferentes. La transformación digital también es un factor muy importante a tener en cuenta. El Consell ha publicado el Decreto por el que se regula la inscripción de las ECUV y Colegios profesionales como colaboradoras en materias de verificación y control de actuaciones urbanísticas. Madrid y Barcelona ya están recurriendo a empresas externas para desatascar los expedientes sin resolver. Estos retrasos suponen casi un 35% de las pérdidas y unos sobrecostes en la vivienda para el consumidor de unos 12.000 euros.

P ¿ Qué les diría a los jóvenes que piensen en la arquitectura?

R La arquitectura es una profesión vocacional y por lo tanto es una puerta abierta a la imaginación, a la capacidad de soñar y de conocer la historia pasada y presente para mejorar el futuro.

P ¿Sufren de alguna manera la presión de los promotores?

R Lo importante es saber canalizarla, pero entiendo que la presión también la tiene el médico en un día de muchas urgencias, el abogado cuando se le acaban los plazos, o el político cuando sale alguna mala noticia en prensa. Forma parte de la vida y se aprende a llevarlo. ¡Qué remedio!

P ¿Hay mucho arquitecto alicantino fuera de España?

R Es difícil conocer el número de profesionales en esta situación, pero sin duda después de 2008, si terminabas la carrera de arquitectura y querías ejercer la profesión, hacer las maletas era una buena opción. Nuestra trayectoria, reputación y experiencia son muy estimadas por el alto nivel de formación y profesionalización.