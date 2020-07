Barcala, sobre los rebrotes: "Estoy preocupado"

La amenaza de rebrotes preocupa al alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien teme que la actitud de los ciudadanos, sobre todo de los más jóvenes, obligue a dar pasos atrás en un escenario tan incierto como el actual por la amenazada del coronavirus. "Hacía varias semanas que no teníamos que coger este tema y ponerlo sobre la mesa. Estoy preocupado porque estamos recibiendo noticias con rebrotes, que en muchos casos tiene que ver con fiestas de gente joven, que se está contagiando y llevando el virus a sus casas y contagian a sus mayores también", ha señalado el regidor, coincidiendo con el primer rebrote en la provincia de Alicante, en Santa Pola. Lo hago hecho a través de un vídeo con el que pretende concienciar de los peligros en pleno debate sobre la obligatoriedad de las mascarillas y mientras territorios, como Lleida, regresan a la fase inicial del confinamiento.

Barcala ha incidido especialmente en la población más joven, a la que pide responsabilidad. "El comportamiento de los jóvenes durante el confinamiento ha sido totalmente ejemplar Y no es momento ahora de fastidiarlo. Claro que hay ganas de salir, de estar con los amigos, de fiesta, pero podemos tener fiesta guardando la distancia de seguridad, utilizando la mascarilla, no dejándonos llevar", ha añadido Barcala, en un vídeo con el que pretende alertar de lo que está en juego, tanto a nivel sanitario como económico en una ciudad que vive del sector servicios: "No podemos bajar la guardia porque nos podemos encontrar con un rebrote y lo complique todo de nuevo".

Barcala pide mantener el esfuerzo de solidaridad colectiva para evitar rebrotes en Alicante: "Pido, en particular a los jóvenes, que disfrutéis pero con seguridad: utilizad la mascarilla, guardad la distancia de seguridad y evitad las aglomeraciones, No son necesarias las macro fiestas. Disfrutad de la vida, pero con seguridad".