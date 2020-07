Miles de jóvenes piden que se les devuelva el dinero de las entradas del "Paellas Festival"

Miles de jóvenes han convertido el hashtag '#EstafaPaellas' en 'trending topic' en Twitter a nivel nacional al no recibir la devolución del dinero íntegro de las entradas del 'Paellas Festival'. El evento universitario, que estaba previsto que se celebrase en Rabasa el pasado mes de abril, y que luego se pospuso a mayo, canceló definitivamente su edición de 2020 debido a la crisis sanitaria del coronavirus y a la incertidumbre en torno a esta enfermedad pero los estudiantes denuncian que no reciben respuestas por parte de la organización.

'Paellas Festival Live Alicante 2020', producido por Babalúgroup Producciones SL, canceló su edición de 2020 el 17 de mayo en Facebook e informaron a través de las redes sociales que devolverían el dinero íntegro de las entradas de manera online. De igual forma, apuntaron que "las entradas de 2020 no servirán para la edición del 2021".

Varias semanas más tarde del anuncio, los estudiantes de la Universidad de Alicante denuncian que no han recibido la devolución de las entradas. "El pago solo se podía hacer en metálico (extraño), las supuestas devoluciones solo se llevarían a cabo mediante una app de la cual os lleváis comisión, en un plazo máximo de 30 días. Más de un mes después no dais señales de vida", señala una tuitera. "Nos encontramos +30 días después de la reclamación de la entrada en 'Paellas Festival'. Para sorpresa, han devuelto algunas entradas de forma aleatoria. No hay respuestas, no hay comunicados, no hay presencia. Sólo incertidumbre y sentimiento de haber sido estafados", apunta otro.

Asimismo, Rafa, uno de los estudiantes que iba acudir al evento universitario explica que "una vez realizada la solicitud de devolución, en ningún momento confirman que esta se haya realizado correctamente, simplemente te dicen que esperes 30 días. Pasan 30 días, no hay noticias del dinero ni de la organización del evento".

Organización

Un portavoz de la empresa Babalúgroup Producciones SL ha señalado esta tarde al respecto de estas quejas que ya han devuelto el 40% de las entradas y que esperan llegar al 100% a finales de agosto. El portavoz ha asegurado que se reintegrará íntegramente el dinero recaudado con las alrededor de 7.500 entradas que se vendieron y que la devolución se va haciendo por tandas porque hay que comprobar los códigos de cada una de ellas después de que las personas que las adquirieron tuvieran un plazo para enviar el número de entrada y de pulsera. El reintegro, ha señalado, se hace a través de la aplicación 'verse', lo que, ha admitido este portavoz, ha provocado quejas de clientes que preferían paypal, entre otros sistemas.

Según ha señalado, hay algunos grupos de la competencia que quieren celebrar las paellas, "y eso lo notamos", ha dicho en referencia a las críticas recibidas. Asimismo, la productora no se atreve a confirmar la celebración del evento en 2021 ante la incertidumbre por la evolución de la pandemia.