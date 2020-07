Alicante celebra el Orgullo LGBTI con ausencias políticas y de la mayoría de colectivos

Hoy tampoco estaban todos en el Salón Azul. Dos de las tres principales asociaciones del colectivo LGBTI -Diversitat y Alicante Entiende- no han acudido al acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Alicante con motivo del Orgullo LGTBI por discrepancias con la gestión realizada por la vicealcaldesa y responsable del área LGBTI, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), como tampoco Unidas Podemos. Al igual que el año pasado, no han estado presentes los concejales de Vox.

A la esperada ausencia de Diversidad, que ya explicó el pasado viernes sus motivos para no participar en los actos, se ha sumado la de última hora de Alicante Entiende: "Nos hubiera gustado que esto hubiera ocurrido de otra manera y aunque el Ayuntamiento de Alicante ha dicho que hemos estado en el acto institucional, no ha sido así. Hemos dado ayer nuestra razón de no estar en este Orgullo. Este debe estar organizado por los colectivos y no ha sido así. Esperemos que para el próximo se replanteen el trabajo", han señalado a través de las redes sociales.

Desde Unidas Podemos, por su parte, han anunciado que llevarán una propuesta al próximo pleno para la creación de una concejalía LGTBI, lo que supondría un refuerzo a la actual estructura municipal. Además, han criticado con dureza la gestión de Mari Carmen Sánchez al frente del área, insistiendo en el recorte del presupuesto previsto inicialmente ante las presiones de los ultras de Vox para aprobar las cuentas de 2020, junto a la falta de acuerdo para aprobar una declaración institucional en el pasado pleno. "El Orgullo es un movimiento político, no una fiesta ni tampoco una marca. No somos un producto que vender. Hay quien necesita una foto para reivindicarse [en alusión a la vicealcaldesa Sánchez]", ha señalado el portavoz municipal de la coaliación, Xavier López en una rueda de prensa anterior al acto institucional, en la que ha criticado también el acercamiento entre el PSOE y Cs, que el pasado viernes anunciaron un acuerdo para trabajar juntos en políticas LGBTI.

Desde Vox, su portavoz, Mario Ortolá, ha explicado que su formación no ha querido participar "de un acto ideológico basado en condiciones personales, no vamos a legitimar que se destine dinero público para un chiringuito de extrema izquierda".

La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, ha sido la encargada de abrir los actos conmemorativos de la semana LGTBI "Alicante con Orgullo 2020". A la cita sí han asistido el alcalde, Luis Barcala (PP), y representantes del PSOE y de Compromís. En su intervención, Sánchez ha reivindicado la importancia de la celebración de este evento año tras año. "Ojalá un día ya no haga falta reivindicar los derechos del colectivo LGTBI, pero lo cierto es que hoy por hoy sigue habiendo muchos motivos para celebrar esta semana. Por ejemplo: hay todavía setenta países en el mundo que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo". El alcalde, por su parte, ha subrayado que "la necesidad de respeto es básica en una sociedad que se considera madura y la nuestra lo es". Además, Barcala ha celebrado que el acto institucional, con el despliegue de la pancarta en los balcones del Ayuntamiento, haya podido tener lugar a pesar de las restricciones sanitarias que se deben cumplir.

En el encuentro han intervenido tres mujeres (Moraima María Ruiz, Lydia Na y Erika Abengón) que "representaban a cada una de las siglas para contar su experiencia", según el bipartito. Sánchez ha señalado que "la lucha de las compañeras LTB es doble: son mujeres en un mundo de hombres y, a la vez, luchan por ser respetadas por su orientación sexual".