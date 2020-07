El PSOE insiste en exigir a Barcala que no recorte la aportación municipal al Consell de la Joventut

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha insistido en exigir al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, que no recorte en un 40% la aportación municipal al Consell de la Joventut d'Alacant en la próxima modificación del presupuesto, dado que si lo hace dos trabajadores perderán su empleo. Se trata de dos orientadores que cobran 8.000 euros al año, según han informado fuentes del PSOE, que ya hizo esta exigencia al equipo de gobierno en una primera instancia a finales del pasado mes de junio.

Los socialistas se suman a la denuncia realizada por el propio Consell de la Joventut y lamentan la "ausencia de perspectiva del equipo de gobierno en cuanto a los problemas de los jóvenes de Alicante" y la "falta de sensibilidad de Barcala con la generación más castigada". El portavoz municipal de la formación, Francesc Sanguino, ha señalado que "la recuperación de esta ciudad no puede entenderse si no miramos a la juventud con una sensibilidad distinta" y "con la preocupación de quienes somos padres". Por esta razón, considera que "la ciudad no puede permitirse abandonar a quienes están llamados a mantener la economía de la ciudad a corto y medio plazo", per en cambio "Barcala parece empeñado en destruir la iniciativa de los jóvenes y desmantelar su único instrumento de representación, reduciendo su convenio de 18.000 euros a 10.000 euros".

Sanguino recuerda que el PSOE indicó en la Comisión Interdepartamental que tuvo lugar el pasado jueves que la política de juventud no podía convertirse en otro barrizal político, y aludió a la importancia de "actuar de la mano para que la precariedad y la falta de oportunidades de los jóvenes no se convierta en un mal endémico para esta generación". Por este motivo, afirma que "no entendemos cómo piensan redactar un Plan de Juventud realmente eficiente cuando recortan su partida de unos escasos 25.000 euros a 15.000 euros, mientras que el PP recientemente ha presentado una base de licitación para la confección del Plan Local de Residuos en 157.000 euros".

Según el portavoz, "valoramos que la concejala de Juventud plantee de nuevo al alcalde recuperar los 8.000 euros anuales que han hecho desaparecer del convenio, pero el precedente nos dice que Barcala seguirá olvidándose de los jóvenes alicantinos como ha hecho desde que cogió la vara de mando, ahora con el Consell de la Joventut d'Alacant peor financiado de la ciudad y sin siquiera ubicación permanente".