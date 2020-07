Sanguino pide explicaciones a Barcala por las continuas denuncias vecinales de plagas de ratas en el centro y barrios de Alicante

El grupo municipal socialista critica la falta de desinfección en Alicante que está derivando en presencia de ratas y cucarachas en el centro y algunos barrios de la capital de la provincia. El edil Paco Sanguino exige al alcalde que de una explicación sobre las denuncias vecinales que según los socialistas se están produciendo sobre el tema, y reprocha al edil de Limpieza, Manuel Villar, que no se estén desarrollando las campañas rutinarias "se le ha olvidado dar la orden para que antes del periodo estival se realicen contra roedores, cucarachas, mosquitos tigre y avispa asiática que deberían estar previstas cada año", ataja.

Por ello piden desde el PSOE que se reanuden las sesiones de la Comisión de Seguimiento del Contrato de Limpieza "para que el Partido Popular justifique por qué es prioritario dar servicio a zonas sin desarrollo urbanístico antes que eliminar las ratas, cucarachas y demás parásitos que están sufriendo nuestros barrios y que han llevado a algunos vecinos a requerir asistencia sanitaria", ha matizado Sanguino.

Reprochan al ejecutivo local que se olvide del mantenimiento de la ciudad tras el confinamiento y destacan que hay multitud de fotografías y vídeos recibidos por vecinos y entidades ciudadanas en relación a la plaga de ratas y cucarachas que han proliferado con la llegada del calor "sin que el alcalde haya tomado una sola medid",denuncian.

"La imagen de la ciudad no puede ser un problema para nuestra economía. Alicante exige que su aspecto sea un reclamo y genere oportunidades, no un motivo por el que no volver a nuestra ciudad. Barcala tiene un grave problema de previsión, es incapaz de llegar a tiempo a los problemas que preocupan a los alicantinos y alicantinas".

Desde el PSOE recuerdan que la empresa alicantina 'Lokímica' se había encargado años anteriores de este tipo de trabajos antes de iniciarse el verano, y por ello no entienden que la Concejalía de Limpieza "haya retrasado el encarecimiento del contrato de limpieza de marzo a septiembre", porque entienden que ya no es posible emplear el refuerzo de ese contrato para luchar contra el COVID-19 "y refuercen el sistema de recogida de carga lateral, culpable en gran parte de que Alicante tenga el entorno de sus contenedores más sucio de España".