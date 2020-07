Nueva polémica por los actos organizados por el bipartito de Alicante por el Orgullo LGTBI

De nuevo, polémica en torno a los actos organizados por el Ayuntamiento con motivo del Día del Orgullo LTGBI, que en la ciudad de Alicante se celebra el tercer fin de semana de julio, ya que la fecha elegida a nivel mundial coincide con la recta final de las Hogueras.

La vicealcaldesa, concejal de Turismo y responsable del Área LGTBI, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), ha presentado esta mañana la semana del Orgullo de Alicante 2020, que arrancará el próximo lunes 13 de julio con el acto institucional en el Salón Azul del Consistorio y concluirá el sábado día 18 con la actuación del ganador del concurso de Trasformarte. La semana LGTBI cuenta con la colaboración de la Concejalía de Igualdad, las asociaciones Alicante Entiende, Entendemos, Festival de cine de Alicante, Transformarte, Alroa y diferentes locales de la ciudad. No figura el colectivo Diversitat, que cada año organiza cada año la manifestación del Día del Orgullo LGTBI en Alicante, que este año no se celebrará por la pandemia de coronavirus.

Además de la programación oficial, el Ayuntamiento ha organizado diferentes iniciativas durante toda la semana. Entre las que destacan los puntos de lectura LGTBI en librerías de la ciudad, la instalación un photocall en la Oficina de Turismo de la Playa de San Juan enlazado con un sorteo para todas las fotos subidas en redes sociales con el hashtag #AlicanteConOrgullo. Por otra parte, desde el Patronato Municipal de Turismo se han realizado videos para promover el turismo LGTBI en redes sociales, además de ampliarse la página web de turismo con una pestaña especifica de Turismo LGTBI. La semana se reforzará con merchandising de la marca Turismo LGTBIQ+, además de instalarse diferentes elementos decorativos en la calle Gerona.

El programa presentado arranca el lunes con el acto institucional en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante (11 horas) y un vídeo tutorial Maquillaje Drag Violette Carson (19 horas), muy criticado desde la entidad Diversitat. El martes habrá una charla-coloquio literatura LGTBI en Puerta Ferrisa (19 horas). El miércoles está previsto una charla-coloquio mujeres LTB en Puerta Ferrisa (19 horas). El jueves se ha organizado una charla-coloquio empleo y transexualidad en Puerta Ferrisa (19 horas). El viernes, por su parte, el programa cuenta con un programa de Radio LGTBI en directo (18 horas), la selección de cortometraje de la sección oficial LGTBI Festival de Cine Alicante en las Cigarreras (20 horas) y un concierto DJ Jes y Clara Saval Violinista Música Electrónica en la Concha de la Explanada (21.30 horas). Por último, el sábado se prevé un espectáculo Ganador de Trasformarte y Cantante Sandra Bruman en la Concha de la Explanada (21 horas).





Críticas de Diversidad y Unidas Podemos

La reacción desde Diversitat no se ha hecho esperar. La organización ha criticado que el Ayuntamiento de Alicante convoque "su propio Orgullo sin contar con Diversitat, entidad LGTBI referente en la ciudad". Además, reprochan que en el programa de actos figure "un taller de maquillaje como culmen de la reivindicación social y política del colectivo".

A través de un comunicado, Diversitat ha recordado que este año, por culpa de la pandemia de coronavirus, se vieron obligados a "celebrar un Orgullo tan reivindicativo como siempre pero online, siendo la celebración del Orgullo de Alicante del 28 de junio al 4 de julio". Para la entidad, "mientras que Sánchez organiza su propio orgullo, vacío de contenido social y reivindicativo, satisface las demandas de partidos que nos quieren borrar. Lamentamos además que haya organizaciones que se presten a este espectáculo, siguiéndole el juego a la vicealcaldesa, al gobierno municipal y, por supuesto, a la extrema derecha, socios prioritarios", añaden desde la entidad, que aseguran que se han mostrado "siempre con la mano tendida al diálogo, intentando que, por ejemplo, este año se elaborasen los presupuestos más sociales de la historia, pero el ejecutivo local ha hecho oídos sordos de manera reiterada a nuestras peticiones".

Diversitat finaliza el comunicado subrayando que "ni convoca ni participa del Orgullo que ha elaborado la vicealcaldesa a su propia imagen y semejanza, con cursos de maquillaje y programas de radio". Desde la entidad subrayan que par las "personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales no es representativo del ni un taller de maquillaje ni un concierto con un DJ en Concha de la Explanada". Orgullo, prosiguen en el comunicado, "es resistencia, sororidad, reivindicación política y lucha por los derechos humanos". "El resto, simple y llano maquillaje. Y nosotras no vamos a blanquear la conciencia de alguien que nos quiere solo para la foto ni vamos a participar, un año más, en la vergüenza, que no orgullo, de esta ciudad", finalizan.

Al respecto, desde Unidas Podemos, Xavier López ha criticado la actitud de la vicealcaldesa con motivo del día del Orgullo. "El colectivo LGTBI no es un producto, somos sujetos de derechos. Vamos a hablar con el resto de fuerzas, ya que no estamos de acuerdo con esta semana de actos. Venimos de un recorte en el presupuesto de esta área. Sánchez no está a la altura del área LGBTI", ha señalado López. Desde el grupo, minutos después han confirmado que no asistirán al acto tras mantener una conversación con Diversidad: "Unidas Podemos no acudirá a los actos organizados por el equipo de gobierno con motivo del Orgullo en solidaridad con la entidad convocante de la celebración oficial y tras el bloqueo del bipartito a la declaración institucional presentada por la izquierda donde se exigía el cumplimiento en Alicante de la Ley LGTBI Valenciana y tras el recorte del 70% del presupuesto del área LGTBI para contentar a la ultraderecha".