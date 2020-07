Misa en la Concatedral por los fallecidos de coronavirus sin los grupos de izquierda

Alicante celebrará hoy una misa funeral en memoria por las víctimas del coronavirus. El acto religioso tendrá lugar a las 20 horas en la Concatedral de San Nicolás y estará presidido por el obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui. Al oficio religioso, organizado por el Ayuntamiento y el Cabildo, no asistirá ningún representante de los grupos de izquierda con representación en el Ayuntamiento de Alicante. Así lo han confirmado desde el PSOE, Unidas Podemos y Compromís.

Desde el PSOE, el portavoz Francesc Sanguino considera "que el Ayuntamiento debe organizar un acto de homenaje a las víctimas de la covid-19 al margen de vinculaciones religiosas". Desde Unidas Podemos, Xavier López ha anunciado que su formación no acudirá a la misa funeral convocada desde el Ayuntamiento de Alicante. "Respetamos todas las creencias religiosas, entendemos el acto desde la iniciativa del Obispado, pero no que se utilicen instituciones públicas para su difusión en un Estado aconfesional", ha señalado López. Por último, desde Compromís, Natxo Bellido ha apuntado que su grupo "respecta" y encuentra "adecuado que el Obispado promueva este tipo de actos religiosos como la misa homenaje a las víctimas del Covid, que pueden ayudar a muchas personas a sentirse reconfortadas". Sin embargo, añade que como institución, el Ayuntamiento "debe respetar también la pluralidad de creencias, confesiones y valores de las víctimas y sus familias". "En un Estado aconfesional, se debe diferenciar de forma nítida, y esto es necesario entenderlo desde las instituciones públicas y la Iglesia, la esfera institucional de la esfera de la religiosidad, absolutamente respetable pero también diferente". Por ese motivo, añaden desde Compromís, "no es adecuado que el Consistorio promueva un acto religioso en vez de un acto cívico en el que todas las personas puedan sentirse representadas".

Al acto sí que está previsto que acuda el alcalde de Alicante, Luis Barcala, la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, junto a otros representantes de PP, Ciudadanos y Vox. Además, se espera contar con una representación de los familiares de víctimas de la covid-19 y de los profesionales que estuvieron en primera línea en la lucha contra la pandemia.