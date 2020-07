La falta de helipuerto obliga a emplear hasta 20 minutos en trasladar a enfermos graves por carretera

Lleva ocho años construido y cerrado. La falta de un helipuerto en el Hospital General de Alicante obliga al helicóptero de la Conselleria de Sanidad a usar una base situada en Mutxamel, a casi 12 kilómetros del centro sanitario y desde allí trasladar a los enfermos en situación de riesgo vital por carretera hasta el hospital, para lo que son necesarios entre 15 y 20 minutos, según fuentes consultadas por este periódico.

Hasta el momento, el helicóptero aterrizaba en el parque de Bomberos de San Vicente, a 5 kilómetros del Hospital General, y desde allí, con acceso directo por la autovía, se tardaba unos 10 minutos en trasladar al paciente. Sin embargo, según ha podido saber este diario, la helisuperficie de los Bomberos de San Vicente está siendo usada ahora para su propio helicóptero, lo que ha obligado a buscar otro emplazamiento para que aterrice la aeronave de Sanidad, que se emplea para el rescate y traslado de pacientes en situación grave, por ejemplo tras haber sufrido accidentes de tráfico, caídas o ictus e infartos en zonas alejadas del hospital.

Al no poder aterrizar en San Vicente, en un primer momento se buscó una alternativa que ahorrara tiempo en el traslado de los pacientes y se optó por aterrizar en un solar en la Vía Parque de Alicante, frente al parque Lo Morant. Desde allí se llevaba a los enfermos en ambulancia hasta el Hospital General de Alicante, para lo que se empleaban unos cinco minutos como máximo. Desde el pasado fin de semana, el helicóptero ha usado este solar hasta en tres ocasiones. Sin embargo, según han confirmado a este diario distintas fuentes, desde el martes ya no se permite su uso, por lo que el helicóptero tiene que ir hasta Mutxamel. La Conselleria de Sanidad no ha querido aclarar por qué ya no se permite al helicóptero aterrizar en este solar.

Hace ocho años ya que la Conselleria de Sanidad construyó un helipuerto sobre el párking público del Hospital General de Alicante, dejando inoperativo el antiguo helipuerto que había junto al llamado «edificio gris». Sin embargo la instalación nunca se llegó a poner en funcionamiento debido a los recortes de la anterior crisis económica, pese a que sólo falta la iluminación y señalización para que la obra está completa, un contrato que apenas llega a los 200.000 euros. Cuando el PSOE tomó las riendas de la Conselleria de Sanidad, con el gobierno del Botánic, uno de los primeros objetivos que se marcó fue poner en marcha esta instalación tan necesaria. Pero de eso han pasado ya cinco años sin que nada se sepa.

Pese a que este periódico se ha puesto en contacto con la Conselleria de Sanidad, ésta no ha facilitado ningún tipo de información sobre los motivos por los que el helipuerto lleva tantos años construido y sin utilizar. El sindicato UGT en el Hospital General de Alicante ha preguntado en varias ocasiones por los motivos que llevan a que no esté operativa y la respuesta es que faltan permisos por parte de navegación aérea.

El verano pasado el helicóptero sanitario también se vio obligado a aterrizar de emergencia en varias ocasiones en un solar cercano al Hospital de Sant Joan y así ahorrar el desplazamiento en carretera debido a la extrema gravedad del paciente.