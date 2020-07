Un cementerio de escombros

Un cóctel «perfecto». No es la única escombrera ilegal de Alicante, pero sí es, tal vez, la más llamativa por su amplísima extensión. Se sitúa en el polígono Llano del Espartal, entre la carretera de Ocaña y el Cementerio. Allí se da un «cóctel perfecto»: incívicos que abandonan todo tipo de restos (sobre todo, escombros y neumáticos) y una evidente falta de limpieza. ¿La solución? Sigue sin llegar.

Amplias explanadas convertidas en un vertedero ilegal de escombros, mobiliario y neumáticos. Zonas del polígono del Llano del Espartal, situado entre la carretera de Ocaña y la zona del Cementerio de la ciudad de Alicante, parecen de todo menos un polígono industrial. Una imagen que no es nueva, pero que, lejos de mejorar, lo que hace es empeorar con el paso del tiempo. Y eso que el Ayuntamiento de Alicante lleva años anunciando medidas para luchar contra el incivismo de ciudadanos que se desplazan hasta el polígono para abandonar desechos de todo tipo. La mayoría, eso sí, restos de obras.

Pasear por calles del polígono te obliga a ir sorteando sacos llenos de escombros, vidrios rotos por el suelo, cables de todo tipo, maderas, cajas... Pero también son fácilmente divisables colchones, mesas, sillas, estanterías, televisiones, sofás... Y también innumerables neumáticos, que recientemente fueron el origen de un incendio. A ese suceso acudieron los Bomberos de Alicante. Superado el incidente, el Ayuntamiento de la capital presumió de la ágil actuación de los efectivos municipales. Eso sí, una semana después, todo sigue igual en la zona, como si es tratara del escenario de un crimen en el que no se puede actuar para no borrar posibles pruebas. No es el caso, pero ahí continúan los restos del incendio, lo que queda de las ruedas afectadas por el fuego.

Fuentes municipales explican que ese incendio, como otros que se registran en otras escombreras que se reparten por todo el perímetro exterior de la capital alicantina, se producen accidentalmente por personas que acuden en busca de restos de aluminio y cobre entre los restos que, pese a las prohibiciones, vierten ciudadanos. En el comunicado oficial de ese reciente incendio, desde los Bomberos informaron que el incendio afectó a «una treintena de neumáticos abandonados y de escombros que se encontraban en la zona y el fuego originó una espesa columna negra». El fuego se controló en media hora, aunque la extinción total se alargó cerca de una hora. «No se puede determinar las causas del incendio», añadieron.

Incendios al margen, no parece que el Ayuntamiento de Alicante vaya a acometer actuaciones inmediatas en la zona. Eso sí, aseguran desde el bipartito que buscan soluciones policiales, que ya anunciaron hace dos años, cuando llegaron a hablar incluso del uso de cámaras y drones para intentar detectar a las personas que dejan los escombros en la vía pública. «Se está buscando una solución con la Policía Local que permita identificar y sancionar a los infractores, además de las nuevas soluciones urbanísticas ya adoptadas para controlar el destino de los escombros antes de conceder las licencias de obras», señalaron ayer fuentes de la Concejalía de Limpieza, que a su vez rechazaron actuaciones puntuales sobre el entorno industrial: «Los técnicos municipales no quieren gastar dinero en actuaciones extraordinarias que evitan solo temporalmente el problema y trabajan en otras soluciones policiales y urbanísticas que resulten más eficaces para frenar esos depósitos ilegales».