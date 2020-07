Alicante excluye la revisión de horarios comerciales de las medidas de reactivación para evitar más polémicas

El dictamen que hoy se prevé aprobar en la Comisión para la Recuperación de Alicante incluirá más de un centenar de propuestas, pero no dos de las medidas consensuadas en la subcomisión turística, que chocaban entre sí. Así se busca no reavivar un asuntó que centró el debate hasta que se llegó a un pacto a nivel regional.

Ambas iniciativas iban encaminadas a la revisión de los horarios comerciales. Una de ellas, a propuesta de los sindicatos UGT y CC OO, pretendía reducir el actual acuerdo autonómico, para que las grandes superficies puedan abrir menos domingos y festivos durante el año. En la actualidad, pueden subir la persiana todos los días entre mediados de junio y principios de enero. La otra medida, a petición de la asociación Alicante por el Turismo de Cruceros, buscaba que todo el comercio pudiera abrir, con independencia del momento del año, cuando un crucero hiciera parada en la ciudad. Es decir, una propuesta buscaba reducir el actual acuerdo, mientras que otra perseguía ampliarlo. Al final, ninguna forma parte del documento final.

Los sindicatos, que lograron incluir su medida en el dictamen de la subcomisión turística, lamentaron ayer la actitud del Ayuntamiento, que de manera unilateral, sin consulta de por medio, ha modificado el acuerdo de la subcomisión, presidida por la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez (Cs), en la que no se debatió el «choque» de dos de sus propuestas.

La secretaria general de CC OO en l'Alacantí-les Marines, Consuelo Navarro, reconoció ayer que no le parece «correcta» la manera de proceder del Ayuntamiento a horas de la reunión de hoy: «Había dos propuestas incompatibles. La gestión de la subcomisión no ha sido correcta, porque se tenían que haber debatido ahí». Por su parte, la secretaria territorial UGT l'Alacantí–La Marina, Yaissel Sánchez, también compartió ayer el malestar por la falta de diálogo entre el Ayuntamiento: «En la subcomisión estaba aprobada, salió entre las 25 propuestas más votadas y no se ha vuelto a consultar nada más. Nosotros seguiremos pidiendo su limitación porque ha quedado constatado en situación de covid-19 que los clientes se han ajustado a los horarios comerciales más limitados».

La Comisión para la Recuperación está convocada hoy, en el MACA, para votar el dictamen que recoge más de un centenar de medidas para reactivar la salida a la crisis por el coronavirus.