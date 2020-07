TM refuerza su apuesta por México y abre su tercer hotel con una inversión de más de 22 millones

Ni la pandemia ha parado a TM Grupo Inmobiliario. Hasta el punto de que, en poco más de dos semanas, abrirá su tercer establecimiento hotelero en el Caribe mexicano, The Fives Oceanfront Puerto Morelos. La compañía de la familia Serna consolida así su presencia en el país azteca, donde los otros dos complejos hoteleros y residenciales que posee en Playa del Carmen -The Fives Beach y The Fives Downtown-, y que explota de la mano de la cadena Hilton, aportan más del 25% de la facturación del grupo.

TM está presente en la Riviera Maya desde 2006, bajo la marca The Fives Hotels & Residences. El primer resort hotelero que pusieron en marcha fue The Fives Beach Hotel & Residences, con 700 habitaciones, al que se sumarían en 2017 The Fives Downtown Curio by Hilton, con 133, y considerado el primer hotel boutique de la Riviera Maya. Ahora, haciendo bueno ese dicho de que no hay dos sin tres, la firma de Torrevieja inaugura el próximo día 24 de julio su tercer establecimiento hotelero, The Fives Oceanfront Puerto Morelos, sumando así casi 1.000 llaves hoteleras en México.

El grupo ha invertido en este hotel 25 millones de dólares, que vendrían a ser algo más de 22 millones de euros, y prevé generar 300 puestos de trabajo directos e indirectos, cifras que, según destacan desde TM, demuestran la apuesta por México.

The Fives Oceanfront es un hotel boutique de cinco estrellas y con 94 suites decoradas con un estilo mexicano contemporáneo, que disfruta de una ubicación privilegiada en el pintoresco pueblo de Puerto Morelos, «un tranquilo refugio costero de lujo a tan sólo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, perfecto para quienes buscan un entorno integrado en la naturaleza, donde la tranquilidad y los paisajes naturales son una de las características principales», apuntan desde el grupo con sede en Torrevieja.

Además de dos piscinas de borde infinito con vistas al Caribe y un spa premium con tratamientos holísticos y jardines para la meditación, el hotel contará con restaurantes gourmet y el primer club de playa del mundo de Rohan Marley, hijo de la leyenda del reggae Bob Marley.

En este sentido, tras el éxito de la alianza entre The Fives y la familia Marley, que se inició con la apertura del primer Marley Coffee en The Fives Downtown Curio by Hilton, RoMarley Beach House llega a México de la mano de The Fives Hotels & Residences, según especifican desde TM, «para convertirse en referente en exclusividad, experiencia gastronómica, sofisticación y bienestar, con el fin de crear una experiencia distintiva para los visitantes».

Desde la compañía, que emplea actualmente a 1.000 personas, hacen hincapié en el compromiso que mantienen con la comunidad, orientando sus esfuerzos en materia de responsabilidad corporativa en Riviera Maya a través de la Fundación The Fives, nacida con el objetivo de contribuir al desarrollo local sostenible. Algunas de las acciones que ha llevado a cabo la fundación han sido la construcción de la Escuela José Luis Serna Noh-Bec; importantes colaboraciones en materia de protección medioambiental con los municipios de Playa del Carmen y Puerto Morelos; así como acciones de apoyo a la comunidad, como la reciente apertura de comedores sociales o la puesta en marcha de un call center de ayuda para brindar apoyo a la población durante la crisis sanitaria.