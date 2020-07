El Consell adjudica la redacción de la conexión de la estación de Luceros del TRAM de Alicante con la del AVE

La Generalitat ha adjudicado la redacción del proyecto de construcción del tramo subterráneo que unirá las estaciones de Luceros del TRAM de Alicante y Adif-Renfe de Alicante. Los trabajos se han concedido a la UTE formada por A-Ingenia Research & Consulting S.L.; Consultores Asociados, Ingeniería y Urbanismo S.L.P.; Degree of Freedom S.L.U.; y Cota a Cota, Ingeniería y Topografía S.L.P. El proyecto que ha adjudicado Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) cuenta con un presupuesto de 937.750 euros y un plazo de ejecución máximo de 14 meses. Esta actuación definirá las obras necesarias para la construcción del nuevo tramo entre la avenida de Salamanca y la estación de Luceros, así como la inversión definitiva.

Con esta ampliación de la actual red tranviaria, la Generalitat pretende potenciar la intermodalidad entre la red del TRAM y el ferrocarril en los servicios de corta, media distancia y alta velocidad. El proyecto permitirá crear un nudo de transporte fundamental para lograr una mayor rapidez y comodidad en los transbordos entre los diferentes medios de transporte, y hacer más atractiva la movilidad sostenible de la ciudad de Alicante y el resto de la provincia.

Esta actuación ya está contemplada en el Plan Uneix y en el Plan de Movilidad Metropolitano de Alicante que ha elaborado la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. En la actualidad, existen ya 250 metros de túnel desde Luceros en dirección a Adif-Renfe, donde hoy en día se realizan las maniobras de los trenes y tranvías. La conexión se completaría con la construcción de cerca de 500 metros más en subterráneo, hasta la nueva estación.

Actualmente los usuarios del TRAM y Renfe tienen que realizar un recorrido medio entre ambas instalaciones de alrededor de diez/quince minutos a pie que, unido al desplazamientos habitual de maletas, no facilita la intermodalidad entre estos medios de transporte. La disposición de la red del TRAM en la estación de Luceros no permite a día de hoy el incremento de frecuencias en las líneas que dispone (L1, L2, L3 y L4 con destinos a Benidorm, Sant Vicent del Raspeig, El Campello y Plaza La Coruña) al no existir más capacidad, ya que sólo hay dos vías.

La futura conexión de Luceros con la estación de Adif-Renfe resolverá este problema, dado que la nueva estación a construir contaría con las vías y posibilidades de maniobra suficientes para aumentar la capacidad de la red y mejorar las frecuencias de paso.