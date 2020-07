Trucos para Selectividad: consejos prácticos para controlar los nervios en los exámenes

Las pruebas ordinarias de Selectividad 2020 se realizarán los próximos días 7, 8 y 9 de julio, en 470 centros de Bachillerato de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón que ya están preparados para acoger a los casi 24.000 alumnos que acudirán a examinarse. Estos exámenes generan una fuerte presión entre los estudiantes de segundo de bachillerato dado que de ellos depende entrar en la carrera universitaria que deseen.

Los nervios son, sin duda, uno de los principales enemigos de los futuros universitarios a la hora de realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Para controlarlos es necesario reconocerlos y controlarlos antes de que se desborden.

Por su parte, el psicólogo Jorge López Pérez Vallejo indica que el problema no es ponerse nervioso, sino que los nervios se apoderen de ellos de manera que puedan afectar su actuación en los exámenes. "Los nervios son algo que nos humaniza, que muestra cuánto queremos algo, nos ponen alerta para mantenernos activos, pero no podemos dejar que nos afecten", señala el psicólogo, recordando que cuando la ansiedad no se controla y se desborda, se transforma en "un problema que puede pasar de afectar a nuestro estudio, a perjudicar también nuestra vida personal".

Así pues, Pérez Vallejo da una serie de trucos para controlar los nervios durante los exámenes de Selectividad:

Ejercicios de respiración

Hacer ejercicios de respiración puede parecer un tópico, pero realmente ayuda con la ansiedad. Al tomar control de la respiración se concentra en ella, tomando así el control de la situación.

Un desafío

Interpretarlo como un desafío, no como un riesgo. Es importante que, a la hora de estudiar y realizar los exámenes, se tengan en mente los objetivos y no lo que se espera de uno mismo, lo que puede producir mucho más estrés y presión que la que ya existe.

Desahogarse

Hablar de lo que se siente con un especialista y normalizar la situación ayudará a quitarse un gran peso de encima, además de que, de esa manera, quizá se obtendrán consejos que puedan ayudar.

Ejercicio

Tomarse tiempo para uno mismo. Intentar organizar los momentos de estudio de manera que se tienen los descansos necesarios para despejar la mente, además de intentar hacer ejercicio, lo que ayudará a descansar al cansarse también de manera física.

Medidas de seguridad

Para que las PAU puedan realizarse con las máximas medidas de seguridad, la Conselleria de Innovación ha preparado un suministro de 33.545 mascarillas que se repartirán entre el alumnado y alrededor de 3.090 unidades de gel hidroalcohólico.

Asimismo, está previsto que cerca de 2.500 profesores y profesoras voluntarios, participen en el desarrollo de las pruebas, además de los efectivos de Protección Civil y Policía Local. También habrá más de 2.000 vigilantes y alrededor de 1.800 personas que forman parte del personal asignado encargado del proceso.

Todos ellos se distribuirán entre las 2.173 aulas de toda la Comunidad Valenciana (788 en Alicante, 254 en Castellón y 1.131 en Valencia), en las que el grupo de coordinación de las pruebas ha trabajado previamente para tener previstas todas las medidas necesarias atendiendo a las especificidades de cada centro.