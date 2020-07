Leer en los bares y cafeterías INFORMACIÓN con un código QR

INFORMACIÓN ofrece a sus lectores una novedosa forma de leer el periódico a través de un código QR. Los negocios con atención al público que dispongan de la suscripción del diario en papel pueden activar ya este nuevo sistema para facilitar a sus clientes la lectura de INFORMACIÓN de forma gratuita desde sus dispositivos móviles.



La iniciativa busca potenciar el servicio que establecimientos como bares, cafeterías, restaurantes, clínicas o peluquerías, por ejemplo, ya ofrecen a sus clientes al disponer de ejemplares para su lectura.

El sistema es muy sencillo. El suscriptor del diario en papel, es decir, el dueño del negocio, recibe un código QR que puede imprimir y repartirlo en las mesas o colocarlo en un lugar visible del local. Cuando el cliente accede al lugar sólo tiene que leer con su móvil o tablet este código y automáticamente accederá al ejemplar del día de forma gratuita. Una vez que abandona el establecimiento o transcurrida media hora desde que procedió a la lectura del código el sistema se desactiva.



El lector accede a la versión del kiosko digital, es decir, al mismo ejemplar que vería en papel.



Varios bares y restaurantes de la provincia han probado esta tecnología antes de su lanzamiento y la experiencia ha sido «muy positiva». El dueño de El Rincón del Polío, Paco Gómez, considera que es una «muy buena iniciativa». En este restaurante de San Vicente del Raspeig además de comidas y cenas ofrecen desayunos y almuerzos. «A los clientes les gusta leer el periódico mientras se toman el café de la mañana o hacen un pequeño descanso para el almuerzo. Hasta ahora si estaba una persona leyéndolo otra tenía que esperar a que terminara, pero con esta idea todos los clientes pueden acceder a la vez desde sus móviles, sin esperas», señala Gómez. «Me gusta porque así ofrecemos un mejor servicio», añade.



Gómez también destaca que este servicio no tenga coste adicional alguno ni para los clientes ni para él, que lleva 30 años suscrito a INFORMACIÓN, primero en el restaurante que tenía en Elche y desde hace tres años en el que regenta en San Vicente.



Mejora del servicio al poder leer de forma simultánea y evitar las esperas

La principal ventaja de la iniciativa de INFORMACIÓN es que mejora el servicio que bares, cafeterías, restaurantes, peluquerías, clínicas y demás establecimientos ya ofrecían al proporcionar a sus clientes un ejemplar del diario. A partir de ahora se podrá elegir entre leer el periódico en papel o acceder a la misma versión del ejemplar a través de un código QR. De esta forma se evita que si una persona está leyendo el periódico otra tenga que esperar para poder verlo porque podrá hacerlo con su propio dispositivo móvil o tablet.



Todos los suscriptores de la edición en papel de INFORMACIÓN que ofrecen un servicio público pueden sumarse a la iniciativa sin coste adicional y ofrecer gratis a sus clientes el diario mientras se encuentren en su establecimiento. Sólo tienen que imprimir su código QR y colocarlo en un lugar visible para que los clientes que lo deseen puedan leer el periódico. Si ya es suscriptor, puede escanear su código en su perfil de suscriptor y si aún no lo es no puede darse de alta a través del correo suscriptor@informacion.es.



«Es muy cómodo y es el futuro, así que creo que debería extenderse a cuantos más sitios mejor», resume Sonia Moreno, una de las clientas habituales de este restaurante. «A mí me gusta ojear el periódico mientras desayuno para enterarme de lo que ocurre y muchas veces cuando llegas lo tiene alguien, con lo que te toca esperar y si tienes que irte a trabajar no te da tiempo a verlo», afirma. «Desde que tienen aquí lo del código QR lo utilizo siempre que vengo», cuenta. A otra lectora de INFORMACIÓN y clienta, Eva López, también le parece una buena medida para evitar esperas. «Hace más accesible la lectura. Yo si alguien está leyendo el periódico cuando entro a un bar a desayunar daba un vistazo a la web o me metía en facebook, donde tengo también la página de INFORMACIÓN, pero con este sistema lo puedo leer entero, igual que si fuera en papel. Me parece muy buena idea», concluye.