El sitio de mi (ex) recreo

Hubo un tiempo, antes de que una molécula viniera a ponernos la vida patas arriba, que mi casa era mi refugio, mi lugar de descanso, el espacio en el que estaba a salvo de preocupaciones. No siempre fue así. Esa burbuja de bienestar la construí tras convencerme de las ventajas de dejar los problemas en el felpudo. Cuesta, no crean. Los muy ladinos se intentan colar aprovechando el menor resquicio. Pero desde que entendí que, además de malos compañeros de piso, de poco sirve para su resolución dejar que te roben el tiempo libre, muy grande tiene que ser el contratiempo para que le deje atravesar el umbral.

Eso era, les decía, hasta que el covid nos volteó la existencia y, entre otros cambios, nos inyectó el teletrabajo en vena sin anestesia ni nada. Desde ese momento, lo que era el sitio de mi recreo, mi pequeño paraíso terrenal, se ha convertido en mi oficina, el lugar donde las líneas entre el trabajo y el ocio se han disipado de tal modo que todo es jornada laboral. Hasta cuando entre párrafo y párrafo pongo una lavadora o me plancho una camisa.

Donde antes había orden hoy hay caos. No más que el que reinaba en mi trabajo antes de que el bicho nos mandara a casa, también es verdad. Pero no es lo mismo ver tu mesa del periódico tomada por los papeles que sea la de tu salón la que no reconozcas bajo una montaña de folios. Y eso sin tener que compartir a diario el espacio con otros ocupantes de la vivienda, como ocurre en muchos hogares.

Por ello, como esto puede haber venido para quedarse, me he fijado el objetivo de encontrar las bondades del teletrabajo, que las debe de tener. De momento he localizado dos: trabajar sin mascarilla y como mi madre me trajo al mundo. Una ventaja en este tiempo pero que habrá que revaluar al llegar el invierno Y la cerveza fresquita con que celebro cuando pongo el punto y final. Pensándolo bien, lo mismo no es tan malo. Va por ustedes.