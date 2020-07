Quejas en el Pla por ratas en el antiguo colegio Ramos Carratalá

La asociación de vecinos Barrio del Pla critica la desidia del Ayuntamiento de Alicante, esta vez en sus propias instalaciones, al detectar la presencia de ratas en las antiguas escuelas Antonio Ramos Carratalá, adquiridas por el Ayuntamiento de Alicante para aliviar la masificación del Centro Social nº 7, explican desde la entidad.

El colectivo vecinal afirma que "la desidia y el abandono del consistorio con estas instalaciones priva a los vecinos de la posibilidad de utilizarlos para llevar a cabo actividades de carácter social, cultural y lúdico".

"Si en ocasiones anteriores ha sido, simple y llanamente, la suciedad y el estado de deterioro de las especies vegetales lo que ha motivado la intervención de esta asociación, actualmente denunciamos la proliferación de ratas de gran tamaño, cuya presencia es motivo de grave preocupación por los riesgos sanitarios y la posibilidad de acceso a las viviendas", comunican desde Barrio del Pla.



La asociación vecinal no entiende "la obstinación de los regidores del Ayuntamiento de Alicante en el abandono del patrimonio de los alicantinos, pagado con el dinero recaudado a través de los impuestos y quisieran creer que no son intereses espurios los que dan lugar a esta situación". Por ello, solicitan al alcalde, Luis Barcala, que exprese las razones por las que se está permitiendo "no solo este abandono, sino también la posibilidad de que la ciudadanía pueda hacer uso de estas instalaciones, en una ciudad que no puede, precisamente, enorgullecerse de disponer en los barrios periféricos de muchos referentes culturales", concluyen.