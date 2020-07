Compromís y Gerard Fullana pierden el norte

Gerard Fullana, portavoz de Compromís en la Diputación, cometió este martes un error gravísimo con su voto en contra del plan de promoción turística que va a poner en marcha la institución provincial en colaboración con la patronal turística Hosbec. Uno de esos errores que un partido con veinte alcaldías en Alicante y que cogobierna la Generalitat no se puede permitir en tiempos de crisis. Rechazar una iniciativa que busca intentar salvar la temporada del sector que más riqueza aporta a la actividad de la provincia y del conjunto de la Comunidad Valenciana. Poner palos en las ruedas de una recuperación económica pendiente de una emergencia sanitaria que, como apuntan todos los expertos, golpea más a los territorios dependientes del turismo. Una absoluta irresponsabilidad. Y lo peor de todo es que Fullana, con el visto bueno de la cúpula de su partido pero con división de opiniones entre otros altos cargos y dirigentes, no actúa ni con criterio político ni de acuerdo con la sociedad a la que dice representar. Lo hace por pura «vendetta». Devolverle la pelota a Toni Mayor y a Hosbec por pedir la dimisión de Monica Oltra tras unas declaraciones en las que la vicepresidenta del Consell apostaba por repensar el modelo turístico de masas. Y cuando se actúa movido sólo por un interés particular, sin la altura de miras que exige el momento, es que ese político -Gerard Fullana- y su organización -Compromís- han perdido el norte.