Ciudadanos se acuerda "in extremis" del Centro de Congresos como medida para la recuperación de Alicante

A última hora. Al margen del proceso diseñado para la elaboración del dictamen de la Subcomisión del sector turístico y comercial, adscrita a la Comisión para la Recuperación de la ciudad de Alicante. La vicealcaldesa de Alicante y concejala de Turismo, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), ha aprovechado la recta final de la cuarta y última sesión de la comisión para subsanar un olvido.

Sánchez ha tomado la palabra para pedir a los miembros del órgano, que ha agrupado a asociaciones del sector y a representantes políticos durante el último mes, incluir una última propuesta en el documento final, que acababa de ser expuesto en público. Al final, la subcomisión ha aceptado una petición de la vicealcaldesa que lleva años en la agenda municipal, añadiéndose así un "último punto en forma de declaración institucional para el apoyo de la creación de Palacio de Congresos de Alicante". Esta última medida ha sido respaldada por las entidades presentes en la sesión, con las abstenciones de los grupos políticos de Unidas Podemos y Compromís, que han criticado que no era el momento de incluir una nueva medida. "La vicealcaldesa, como Barcala, llega tarde y mal a todo. Propuestas por la puerta de atrás y fuera del procedimiento establecido. No se habían acordado del Palacio de Congresos en un mes y lo incluyen sin debate ni participación en el último minuto. Así no se hacen las cosas", ha señalado Bellido (Compromís).

Las medidas finalmente propuestas relacionadas con los planes estratégicos son por este orden:

1. La estrategia para la recuperación turística de Alicante,

2 La puesta en valor del patrimonio histórico, artístico y cultural,

3. Plan de Acción Comercial Lucentum,

4. La turistización del Mercado Central, la puesta en valor de los mercados municipales y productos propios,

5.La puesta en marcha del Plan para la desestacionalización del turismo

6. El estudio de promoción e identidad turística de la ciudad. En cuanto a las medidas propuestas de campañas de marketing, comunicación y promoción

7. La campaña especial de navidad 2020-2021

8. Campaña especial de promoción-comunicación y marketing del turismo y comercio de Alicante como destino turístico de calidad, seguro y hospitalario

9. Campaña comercio para jóvenes. En cuanto a las propuestas de desarrollo del destino turístico comercial inteligente

10. La transformación digital de los establecimientos comerciales o Market Place,

11. Creación de una plataforma APP dirigida a visitantes y turistas

12. APP de promoción y apoyo comercial para la hostelería local y el comercio urbano. Los proyectos específicos para el impulso de productos turísticos de oportunidades

13. El proyecto Alicante te activa

14. El impulso de eventos y deportes náuticos

15. Evento internacional de golf

16. Una imagen de Alicante con la cultura y la música como fundamento

17. Calendario Gastronómico

18. Potenciación sector cruceros

19. Tematización, decoración y arte urbano en las áreas comerciales. Las medidas que han destacado de los tributos municipales y otras medidas administrativas orientadas a la reactivación económica:

20. Flexibilidad y agilidad administrativa

21. Exención o demora de impuestos locales

22. Prórroga de la ampliación de terrazas

23. Limitación de apertura comerciales domingos y festivos. En cuanto a los acuerdos y alianzas con entidades empresariales

24. Impulso a la conectividad

25. Palacio de Congresos.



Por otro lado, hoy también se ha celebrado la última sesión de la Subcomisión de Emergencia Social, presidida por la concejala de Acción Social, Julia Llopis. El órgano ha logrado al final concretar una veintena de medidas, entre las más de 200 propuestas iniciales formuladas por las entidades del sector. "Hemos concretado las 20 propuestas que queremos elevar a la Comisión de Recuperación de Alicante. Creo que ha sido un trabajo muy elaborado por parte de todas las entidades sociales", ha señalado la edil, quien ha destacado que se ha intentado "abarcar todos los ámbitos de la ciudad de Alicante en cuanto a los temas de necesidades de emergencia social".