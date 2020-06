La Universidad de Alicante arrancará el curso en dos fases entre el 15 y el 25 de septiembre y con las aulas al 50%

El acuerdo alcanzado entre las universidades y la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital sobre el inicio de curso en dos fases (el día 14 de septiembre para los estudiantes de continuidad y el 25, para los de primero); la necesaria adaptación que ha tenido que hacer la Universidad de Alicante para su puesta en práctica y el Plan de Desescalada y vuelta a la normalidad en los distintos ámbitos universitarios, han centrado gran parte del informe del rector en el Consejo de Gobierno celebrado este lunes 29 de junio. Las clases acabarán el 19 de junio y el rector, Manuel Palomar, ha avanzado que el curso arrancará con una ocupación de las aulas del 50%.

Palomar ha señalado que el cambio en las medidas de distanciamiento social y el traspaso de competencias a las comunidades autónomas, han marcado el documento de desescalada y vuelta a la normalidad que la dirección de la institución académica llevará a mesa negociadora mañana miércoles. El rector prevé que el curso "pueda iniciarse con la máxima presencialidad", con una ocupación de las aulas del 50%, "lo que permitirá que muchas asignaturas se puedan impartir con normalidad", pero además, garantiza que se complementará la docencia de forma telemática. En este sentido, ha apuntado que la Universidad de Alicante trabaja para la puesta en marcha de una plataforma propia y por establecer medidas que reduzcan la brecha digital.

En cuanto al personal, el rector ha explicado que se prevé "una incorporación progresiva del 50% a partir del próximo 6 de julio, para alcanzar el 100% el 1 de septiembre". En este sentido, asegura que se está negociando y regulando el trabajo a distancia, "un debate necesario que ya está abierto en todas las instituciones públicas". Palomar sostiene que todas las medidas propuestas "tendrán en cuenta las necesidades de prevención y seguridad, que son nuestra prioridad" y sostiene que se realizarán estudios de personas vulnerables y también de necesidades de conciliación familiar.

La Universidad de Alicante está llevando a cabo una línea de trabajo en tres direcciones: una dirigida a acciones de refuerzo de los sistemas informáticos, las aulas virtuales, el uso de tabletas, así como también en todo lo relativo al desarrollo de protocolos de desinfección y uso de la climatización. Otra línea que se está reforzando es la formación en Tecnologías de la Información y de la Comunicación hacia los tres colectivos que conforman la comunidad universitaria y, por último, otra encaminada a atajar la brecha digital existente sobre todo en el colectivo estudiantil, ha detallado el rector. Por último Palomar ha recordado la decisión del Consell de no autorizar ningún título nuevo para el próximo curso, un tema que se abordará en el Consejo Interuniversitario del próximo 2 de julio.

Calendario académico

La diferenciación de fechas de inicio de curso para el alumnado de primero y para los de continuidad ha obligado a la Universidad de Alicante a modificar el calendario académico del curso 2020-2021, para evitar pérdidas de días lectivos. El principal cambio de la nueva propuesta, aprobada por unanimidad por el Consejo de Gobierno, ha sido retrasar en un par de días la evaluación ordinaria de enero (C2) y, por tanto, también, el inicio del segundo cuatrimestre, así como la fecha de finalización del curso, que pasa a ser el 19 de junio.

El Consejo ha aprobado también las Instrucciones de matrícula adaptadas a la nueva normalidad. La vicerrectora de Estudiantes, Nuria Grané, ha anunciado que hasta el 29 de septiembre se refuerzan las líneas de atención telefónica para cualquier duda relacionada con la matrícula. El documento recoge las fechas, los plazos y los distintos procedimientos para los estudios oficiales, tanto para el alumnado de continuidad como para el de nuevo ingreso.

Más oferta internacional

En línea con lo aprobado en el Consejo de Gobierno del mes de mayo, la Universidad de Alicante continúa su línea de expansión en la oferta de nuevas dobles titulaciones internacionales, principalmente con la Universidades do Vale do Itajaí (UNIVALE) de Brasil con quien une una estrecha relación que se remonta a varias décadas.

En esta ocasión, se ha aprobado por unanimidad la propuesta de tres dobles titulaciones internacionales para el curso académico 2020/2021, que se suman a las cinco existentes con la universidad brasileña. En esta ocasión la oferta se completa con el Grado en Gastronomía y Artes Culinarias por la Universidad de Alicante y el Curso de Gastronomía de la Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI); el Grado en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Alicante y Curso de Pedagogía de la Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI); el Grado en Maestro en Educación Primaria por la Universidad de Alicante y Curso de Pedagogía de la Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).

El vicerrector de Estudios y Formación, Enrique Herrero, ha explicadpo que "se trata de tres convenios de doble titulación adicionales a los que ya fueron aprobados por el anterior Consejo de Gobierno como desarrollo del convenio de colaboración suscrito entre la UA y UNIVALI". Los convenios siguen los mismos modelos de los aprobados anteriormente y detallan el número de estudiantes que cada año puede acogerse a cada titulación (con un máximo de 10), el año de inicio del primer intercambio, y la planificación detallada de los itinerarios de cada estudiante según su universidad de origen, así como una tabla detallada de reconocimientos. "En todos los casos, los estudiantes pasan un curso académico completo en la otra universidad para obtener la doble titulación".

Esta oferta se suma a las otras internacionales que la Universidad de Alicante mantiene con la NorthWstren de Luisiana, en finanzas; la de Derecho, también con UNIVALI y las del grado con master de Filologías con la Universidad de Bamberg en Alemania.