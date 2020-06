Los Moros y Cristianos de San Blas celebran este año los festejos «desde casa»

San Blas recibe con tristeza y resignación la llegada del mes de julio a la ciudad. Los Moros y Cristianos han preparado para esta edición 2020 unas celebraciones «desde casa» debido a la crisis sanitaria provocada por la propagación del covid-19. Los festeros han creado un cartel para así dejar grabado en la historia que hubo una edición fantasma que se celebró a través de las redes sociales, sin música ni pólvora en sus calles.

El emblemático barrio hubiera arrancado su programa de actos este próximo fin de semana del 4 de julio con el pregón y entraetas, para continuar el 11 de julio con el tradicional Avís de Festa y cerrar con el segundo turno de desfiles nocturnos en la semana previa a los días grandes. Todos los actos previsto serán online salvo una recogida solidaria de alimentación.

Según recoge la programación, el jueves 16 tendrá lugar una aportación de alimentos presencial en la puerta de la sede de Comparsas. Mientras que el resto de actos se han mantenido de manera simbólica. Los festeros decidieron reanudar las celebraciones a partir del 2021 debido a la incertidumbre social y sanitaria por la evolución del coronavirus.

Tal y como expone su cartel y programa de actos realizado por Luis Amat, capitán moro 2020: «Este año no sonará la música en nuestras calles, pero sí en nuestros corazones; no cantaremos el himno, pero lo llevaremos en el alma; no habrá embajadas ni tampoco pólvora, pero nuestra ilusión será más fuerte; este año San Blas desde casa, a por el 2021». El cartel anunciador de las fiestas recoge siluetas de moros y cristianos con mascarilla en honor a las filaes.