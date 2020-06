Casi una treintena de operarios trabajarán este verano en la limpieza de las playas de Alicante

Casi una treintena de operarios se encargarán este verano de la limpieza de las playas de la ciudad de Alicante. Así lo ha anunciado hoy la concesionaria del servicio, UTE Alicante, que ha señalado que el servicio estará en marcha desde esta semana y hasta el mes de septiembre. "El dispositivo trabajará principalmente por las noches para evitar molestias a los usuarios de las playas, pero mantendrá su vigilancia durante el día para evitar que haya contenedores o papeleras saturadas. A este dispositivo se sumará el refuerzo de cinco operarios más durante los meses de julio y agosto, los de mayor afluencia a las playas, señalan en un comunicado.

Cada noche, incluidos domingos y festivos, entre las 2 y las 8 horas, seis tractores criban las arenas de las playas de Postiguet, Albufereta, San Juan y Urbanova, mientras otros dos operarios mecanizados repasan el trabajo de los tractores para asegurar que la playa queda en perfectas condiciones. "Se van a rastrillar todas las franjas que separan las balizas que se han dispuesto este año para separar las áreas por grupos de bañistas y delimitar las áreas de paseo con el fin de mantener la distancia social", han añadido desde la adjudicataria.

Desde las 6 y hasta las 12 de la mañana, otros diez operarios se encargarán de la limpieza de todas las papeleras de las cuatro principales playas. "Este año no solo se limitarán a recogerlas, si no que también aplicarán un tratamiento desinfectante", han apuntado. A partir de las 12 horas. queda un operario de mantenimiento "para asegurar que no haya papeleras o contenedores desbordados que puedan afear la imagen de nuestras playas".

Cada día a las 16 horas, un nuevo equipo mecanizado iniciará su recorrido por los arenales hasta las 22 horas para retirar cualquier desecho generado durante el día. Por último, un equipo nocturno se encargará de retirar el cordón de algas hasta el 31 de agosto.

"El dispositivo se ha diseñado de manera que las tareas de mantenimiento y limpieza pasen inadvertidas para la mayoría de los visitantes de nuestras playas, pero les permitan disfrutar de un gran día con las playas limpias", han señalado desde UTE Alicante, que confían en "presentar unas playas en perfecto estado a todos los visitantes y recuerdan que este año, si cabe, se hace más importante la colaboración ciudadana haciendo uso de papeleras y contenedores para disfrutar la mejor experiencia de playa y ofrecer la mejor imagen de la ciudad a nuestros visitantes".