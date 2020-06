El Ayuntamiento exige al Consell una conexión diaria y regular con Tabarca

El Ayuntamiento de Alicante solicitará al Consell la puesta en marcha de una conexión regular y diaria entre la isla de Tabarca y la península, que atienda las peticiones de movilidad de los vecinos y contribuya al desarrollo económico del enclave favoreciendo "la desestacionalización del turismo autóctono, la apertura de comercios y el aumento de la población". En una declaración institucional elevada al pleno de mañana, el equipo de gobierno (PP y C's) reclama el cumplimiento de la resolución de las Cortes Valencianas aprobada el 11 de junio de 2018 y "que hasta la fecha no se ha cumplido por parte del Gobierno valenciano que exigía tres conexiones diarias", señalan.

Desde hace años, los vecinos de la isla, ahora unos 70, reclaman una conexión regular y diaria con la península que favorezca la movilidad de sus vecinos, ayude a desestacionalizar el turismo autóctono y contribuya al desarrollo económico de la isla, posibilitando la apertura de comercios y el aumento de su población.

En la resolución 1.408/IX de Les Corts, aprobada por la comisión de Obras Públicas, Infraestucturas y Transportes, ya se instaba al Consell a establecer los estudios y medidas para atender esta necesaria comunicación en la que se garantizara como mínimo tres horarios: uno a primera hora de la mañana entre las 7 y las 8, otro a mediodía y otro por la tarde.



Conexiones limitadas

Las portavoces de ambos grupos políticos, Mari Carmen de España, del PP, y Mari Carmen Sánchez, de Ciudadanos, respectivamente, señalan que a pesar de haber transcurrido dos años desde la aprobación de la citada resolución, la Generalitat "aún no ha puesto en marcha este servicio, limitándose a contratar servicios excepcionales para garantizar el abastecimiento de los vecinos de la isla durante el estado de alarma y el establecimiento de una conexión semanal con la península, para un máximo de seis personas que tuvieran que realizar gestiones fuera de la isla. Pero, no cabe duda de que estas conexiones provisionales resultan a todas luces insuficientes, puesto que no garantizan la movilidad de pasajeros que necesita la isla".

Asimismo, al margen del retraso en la puesta en marcha del servicio, temen que las conexiones diarias se reduzcan a únicamente dos, "lo que ha generado una justificada alarma entre los habitantes de Tabarca, puesto que de ser ciertas, supondrían una reducción en las frecuencias respecto a lo dispuesto en la resolución aprobada por Les Corts hace dos años".