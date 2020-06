El cerco al botellón en el Cabo de la Huerta se cierra con un centenar de denuncias por consumo de alcohol y drogas

La concejalía de Seguridad del Ayuntamiento informa que este fin de semana la Policía Local ha organizado un dispositivo con refuerzo policial para evitar el consumo de alcohol y drogas en Alicante, con especial vigilancia en la zona del Cabo de la Huerta donde se han impuesto un total de 101 sanciones a jóvenes.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha señalado que "llevamos toda la semana con este fuerte dispositivo policial y lo advertimos vamos a ser inflexibles, vamos a multar y se mantendrán los controles, es necesario que los jóvenes tomen conciencia que el botellón está prohibido y no podemos aglomerarnos por el bien de la salud de todos para evitar nuevos contagios de COVID, no se va a bajar la guardia por ello llamo a la responsabilidad no sólo de la juventud sino también de sus familias".

En el operativo especial para vigilar la Cala Palmera y Cantalar, en el Cabo de la Huerta, la unidad Fox y el servicio nocturno de Policía Local desalojaron grupos de jóvenes realizando varios botellones, y los agentes impusieron el sábado cincuenta y seis denuncias de consumo de alcohol y el domingo treinta y tres, así como un total de once sanciones por tenencia y consumo de drogas, y una por ensuciar la zona con restos de vasos y botellas.

La Policía Local también intervino en el polígono industrial Llano del Espartal, en la carretera de Ocaña, donde dos ciclomotores cuyos conductores realizaban competiciones de velocidad, sufrieron un accidente impactado contra un tractor de la empresa de limpieza de playas que arrastraba un remolque-trailla de limpieza.

Los hechos ocurrieron sobre las 2.20 horas y hasta el lugar del sucesos se desplazaron dos patrullas de Policía Local y la unidad de Atestados, así como el servicio sanitario .

Según fuentes policiales como consecuencia del accidente, uno de los participantes de la competición, por causas que se investigan chocó contra la rueda posterior de la trailla de limpieza resultado con heridas de gravedad, mientras que el otro conductor impactó contra un bordillo resultando ileso.

Por su parte, la Policía Local también realizó controles de vehículos en todos los accesos y salidas de la ciudad, donde dieron cinco positivo personas a la que se les levantaron acta de sanción por Conducir Bajo la Influencia de Bebidas Alcohólicas-CIBAS- inmovilizando sus coches, y se realizaron tres atestados judiciales y dos administrativos.

El concejal de Seguridad ha pedido que "sigamos manteniendo las medidas de seguridad y sanitarias, usando las mascarillas y mantengamos las obligadas distancias porque el virus sigue estando presente y no se va a ir, debemos ser muy prudentes y evitar el riesgo de contagios y nuevos rebrotes ", y señalado que "vamos a seguir trabajando desde la policía para no volver a situaciones no deseadas, hay que seguir siendo responsables y demostrando que Alicante es una ciudad segura".



En las jornadas del fin de semana a su vez los agentes policiales durante las noches tuvieron que intervenir en sesenta denuncias por fiestas, ruidos y música en el interior de viviendas que molestan a los vecinos por quejas de particulares, y desde la Policía se solicita que se respeten las normas de convivencia.