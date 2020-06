Los representantes de las Hogueras se muestran positivos y esperando con ganas el 2021

La cancelación de las Hogueras de este año fue un mazazo para toda la comunidad festera y para todos los colectivos profesionales relacionados directamente con estas fiestas. Por muy esperada que fuera esta suspensión no es menos dolorosa. Sobre todo en estos días de junio en los que piensan en lo que estarían haciendo. A pesar de todo, los consultados por INFORMACIÓN quieren mostrarse positivos y confían en aguantar, ya sea con recursos propios o con ayudas públicas si llegan, para poder celebrar las de 2021 con una ilusión añadida.

Es el caso de la Hoguera La Cerámica, desde donde no han dejado de mantenerse activos pese a la cancelación de actos públicos. De forma virtual, los comisionados han realizado diferentes iniciativas de índole cultural para mantener vivo el espíritu de la fiesta.

Un espíritu que quieren mantener durante el próximo ejercicio porque «es muy especial para nosotros al cumplir los 25 años», explica su presidente Antonio Carrión. Para animar a todos los socios a continuar en el colectivo la Hoguera La Cerámica cobrará sólo el 50% de las cuotas.

«Ahora somos 29 socios y nuestra idea es que para el próximo año seamos, al menos, los mismos. Si tenemos que ayudar a algún miembro que esté afectado por una situación económica negativa le intentaremos ayudar en todo lo posible». Quien habla así el presidente de la barraca Festa i Vi, Cayetano Alarcón, quien además quiere que el 2021 haya más actividad al ser el 90 Aniversario de las barracas alicantinas.

Los constructores de Hogueras, otro de los gremios más afectados por la pandemia, también esperan aguanta. Pedro Espadero, constructor de la Hoguera Oficial, considera que para conseguirlo la ayuda al gremio de artistas por parte de las administraciones públicas va a ser fundamental. Todos los consultados están tristes y a la mayoría les pesa la incertidumbre de los próximos meses. Sin embargo, todos tienen la ilusión y el firme compromiso de llegar a las fiestas de 2021 con los ánimos recargados para celebrar unas hogueras que, por unos motivos u otros, van a ser excepcionales.

«Intentaremos ayudar a todos los socios para continuar en 2021»

Cayetano Alarcón, Presidente Festa i Vi

-¿Cómo os ha afectado la suspensión de las hogueras de este año?

Nosotros no íbamos a plantar este año porque falleció uno de nuestros socios, que además era la persona que nos ha hecho la portada los últimos 15 años, y la verdad es que nadie estaba de humor para plantar este año.

– ¿Y de cara a 2021?

Para el año que viene ya estamos trabajando. Manuel Porras nos dejó la portada a medias y la vamos a terminar como homenaje a este amigo y socio de la barraca. Además, el año que viene es el 90 aniversario de las barracas y nos gustaría ser más activos. Ya tenemos planteadas varias iniciativas extras y tenemos que ponerlas en común. Nos gustaría, incluso este año si se puede, hacer un homenaje a todos los sanitarios y personas fallecidas por el Covid-19.

– ¿Habrá bajas de socio el próximo ejercicio?

Ahora somos 29 socios y nuestra pretención es mantener este número. En el caso de que haya gente con Ertes o socios afectados intentaremos echar una mano a los socios de Festa i Vi.

«Debemos afrontar las próximas Hogueras con más ilusión todavía»

Pedro Espadero, Constructor Hoguera Oficial Ayuntamiento De Alicante

– Los constructores de Hogueras sois de los más afectados. ¿Cómo os ha afectado la suspensión?

Nos hemos quedado con la Hoguera al 90%. Nos quedarían dos meses de trabajo. Creíamos que iba a poder celebrarse en septiembre y ser un gran revulsivo para toda la ciudad, sus comercios,€ Pero no ha podido ser.

– ¿Y ahora?

Hemos parado del todo. El Ayuntamiento nos ha asegurado que mantendrá el monumento para el año que viene y nos aseguró que nos abonará alguna cantidad por los gastos que habrá que contraer en concepto de naves, guardar el monumento, alquileres,... Este va a ser un año en blanco para todos nosotros y difícil. Pedimos la colaboración de las comisiones para que nos den algo más de presupuesto y poder aguantar.

– ¿Cómo estáis anímicamente?

Estamos abatidos y bajos de moral. Según pasan las fechas te acuerdas de todo lo que estaríamos haciendo. Pero tenemos que ponernos el objetivo de hacer unas hogueras 2021 con más ilusión si cabe.

«Tenemos que seguir e intentar mejorar en las próximas fiestas»

Fede Molinero, Presidente de Hoguera Florida Sur

– ¿Cómo está vuestra comisión?

La suspensión era algo que se venía venir y que era necesario por temas de salud. Nosotros hemos mantenido la actividad y ahora podemos retomar cosas que se habían paralizado como, por ejemplo, la venta de lotería.

– ¿Qué previsiones tienen para el próximo ejercicio?

Tenemos que esperar a ver cómo evoluciona todo. Nosotros dependemos mucho del comercio de barrio, de los patrocinios y habrá que ver cómo evoluciona. Hasta que no veamos cómo responden y vemos si seguimos teniendo colaboración no podemos asegurar nada. Pero nuestro objetivo es seguir en 2021 con las mismas ganas y con la intención de mejorar.

– También eres constructor. ¿Cómo te ha afectado la suspensión desde este punto de vista?

Teníamos dos hogueras y dos barracas para trabajar. Ahora estamos parados. Tenemos la suerte que las pequeñas no han empezado a construirse y eso es bueno. Las comisiones nos han ayudado lo que han podido. En el gremio de artistas necesitaremos mucha ayuda.

«Publicaremos fotos de archivo de cada acto en las fechas de Hogueras»

Ana Cortés, Gerente Reme Fotógrafas

– Reme Fotógrafas era el fotógrafo oficial de la Federació de Fogueres de Sant Joan de ese año. ¿Cómo os sentís este 2020 que no habrá fiestas en la calle?

A nivel emocional es una situación muy rara. Desde que tengo uso de razón no hemos vivido una situación como la que estamos viviendo. Me siento cómo si estuviera haciendo algo malo al no poder trabajar como hemos hecho otros años. Pero estamos haciendo cosas para los próximos días.

– ¿Cuáles?

En este tiempo se ha paralizado todo, no sólo las Hogueras. Bodas, comisiones, eventos,... Por ello, hemos dedicado tiempo a recuperar fotos de archivo e históricas que poca gente conoce. Y en los próximos días subiremos muchas fotos en nuestras redes según el programa de fiestas. Hay imágenes muy bonitas, impresionantes que poca gente conoce.

– ¿Algo más?

En esta labor de búsqueda en el archivo tenemos muchas fotos de bellezas, damas y de gente de la fiesta que estamos recopilando. Pensamos que a más de uno les gustaría tenerlas y tener un bonito recuerdo.

«Desde el 8 de marzo no hemos hecho ningún espectáculo»

Reyes Martí, Pirotecnia Martí

– ¿Cómo están viviendo este mes de junio?

En junio tenemos un mes muy atípico. La verdad es que está siendo muy duro para la empresa porque no tenemos ningún espectáculo a la vista. Se han suspendido todas las fiestas, lo que incluye los espectáculos de pirotecnia. Aunque creo se podrían mantener. La verdad es que está siendo muy duro, tanto por el impacto del Covid-19 como económicamente para la empresa. Nuestros ingresos van a ser cero. En el primer trimestre del año teníamos actos para las Fallas y la Magdalena, pero al final falló. Nuestro último espectáculo fue el 8 de marzo y, desde entonces, no hemos hecho nada.

– ¿Habéis recibido ayudas?

Nosotros estamos acogidos un Erte. Está todo en el aire porque, en el caso de que vuelvan a celebrarse los espectáculos pirotécnicos tendremos que pensar en lo que hacemos. ¿Por un espectáculo vamos a sacar a todos los empleados del Erte? ¿Descartamos hacerlo? Vamos a necesitar ayudas del gobierno autonómico, al menos, para cubrir los gastos.

«Tenemos ilusión por hacer algo diferente, pero hay incertidumbre»

Eliseu García, Director de la Colla El Terròs

– ¿Qué ha supuesto la pandemia del Covid-19 ?

No tenemos actuaciones por la pandemia, lo que impide que tengamos ingresos. En las Hogueras, por ejemplo, nosotros actuábamos para la Diputación-Renfe y este año no lo vamos a hacer. Llevamos más de 25 años con ellos y esperamos que podamos actuar en el futuro. Después de tanto tiempo tenemos una relación de amistad.

– Este año es especial para vosotros...

Sí. Es nuestro 40 aniversario como colectivo cultural que trabaja y promueve la música regional. Estamos en una situación muy difícil aunque tenemos ilusión por volver, hacer algo diferente pero hay mucha incertidumbre.

– ¿En julio tenéis una actuación en Petrer?

Sí, en principio. Ensayamos el viernes 12 de junio por primera vez, manteniendo todas las medidas de seguridad, por lo que no pudimos participar todos. Nosotros queremos actuar y esperamos que los políticos, el Ayuntamiento y las autoridades también arrimen el hombro para no matar a un colectivo cultural que lucha por la música tradicional.

«El próximo ejercicio los comisionados pagarán el 50% de la cuota»

Antonio Carrión, Presidente Hoguera la Cerámica

– Desde la comisión La Cerámica, ¿habéis paralizado las actividades tras la suspensión de las Hogueras?

No. De hecho, no hemos parado de realizar actividades vía online. En nuestro canal de Youtube, por ejemplo, hemos subido vídeos sobre instrumentos y música de la tradición valenciana. También hemos hecho un calendario y un pregón virtual, en el que cada socio a leído una parte de este pregón. Estamos intentando que aunque no se pueda acudir a los actos presenciales sí que se pueda participar. Y para las fechas de hogueras hemos preparado un amplio programa de actividades que se podrán ver por nuestras redes sociales.

– ¿Prevé un descenso de socios para el próximo ejercicio?

En La Cerámica hemos acordado que los socios paguemos la cuota íntegra de este 2020 y que para 2021 los socios que continúen solo pagarán el 50%.

– ¿Cómo han actuado con los constructores de la hoguera?

Somos conscientes de su situación. Le hemos renovado el contrato para 2022 y vamos a intentar incrementar el presupuesto de 2021.

«Vamos a echar mucho de menos las Hogueras en las calles»

Manuel Cáceres, Presidente Banda Los Claveles

– ¿Tenéis alguna actuación prevista a corto plazo?

Mañana, 21 de junio, vamos a intervenir en un acto en el restaurante El Sorell, desde donde nos han llamado para amenizar un evento. Aparte de esto no tenemos nada a la vista.

– ¿Cómo vais a vivir este mes de junio sin actuaciones en Hogueras?

Va a ser un año muy raro y vamos a echar mucho de menos las Hogueras en las calles. Yo, por ejemplo, llevo 65 años en Alicante y desde el principio, creo, he estado participando en las fiestas de las Hogueras. Hemos pensado en hacer un pequeño evento en el lugar donde plantaría la comisión La Rambla, pero tenemos que ver si al final lo vamos a hacer.

– De cara al año que viene. ¿Renovarán con la comisión? ¿Habéis hablado del asunto?

No lo hemos hablado. Este año hemos suspendido las actuaciones y supongo que lo mantendremos de cara al año que viene. Sin embargo, en esto también dependerá la situación económica de las comisiones y de la recaudación que consigan hacer el próximo ejercicio.

«Somos positivos para el próximo año: Disfrutaremos el doble»

Raúl García, Foguerer de Diputación-RENFE

– ¿Estáis haciendo algo en particular para estas Hogueras 2020?

Los miembros de la comisión hemos un taller de ninots con el objetivo de hacer algunos ninots y ponerlos en los comercios de la avenida que nos apoyan. La idea es dar algo de ambiente festivo al distrito en este año tan particular.

– ¿Cómo estáis viviendo los festeros la suspensión de las fiestas?

Estamos tristes. Para nosotros el mes de junio es muy importante y este año le va a faltar algo.

– ¿Cómo habéis actuado con los constructores de vuestras hogueras?

Decidimos por asamblea que les renovábamos tanto al de la Hoguera adulta, Vicente Manuel Martínez Aparici, como al de la infantil, Mario Pérez.

– ¿Cómo afrontáis las Hogueras de 2021?

Nosotros somos positivos y creemos que va a ser mejor que nunca. Todo lo que no hemos podido invertir este año lo haremos en 2021, apostando siempre por el monumento como eje principal de la fiesta. Disfrutaremos las hogueras de 2021 por partida doble.