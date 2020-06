«Pasaremos a la historia por haber creado las primeras Fogueres Online»

Desde la Federació de les Fogueres de Sant Joan han estado todo este tiempo valorando junto con el Ayuntamiento todos los pros y los contras de todas las opciones que ponían sobre la mesa para no tirar la toalla a la primera de cambio, pero según fueron transcurriendo los hechos, vieron que era inviable llevarlas a cabo. Antonia Martín-Zarco, Presidenta de la Federación, ha subrayado que ofrecen seguir trabajando incansablemente, como lo han hecho hasta ahora y más si cabe.

– Primer año de presidencia y les ha tocado vivir algo sin precedentes: la cancelación de las Hogueras. ¿Cómo están afrontando esta situación? Imaginamos que muchos sentimientos encontrados€

Es algo que jamás nos hubiéramos planteado, totalmente nuevo, para todos nosotros, foguerers y barraquers y evidentemente para la ciudad. Lo hemos afrontado, pienso que como se deben afrontar este tipo de situaciones: intentando mantener la mente fría y abierta a nuevas posibilidades, solicitando paciencia y calma para poder buscar el reinventarnos y sin dejar que los sentimientos negativos se apoderen para continuar, porque evidentemente, el pararnos y estar de brazos cruzados, no era una opción para nosotros.

– Nos consta que fue una decisión realmente difícil. ¿De qué manera la vivieron ustedes y cómo dieron el paso?

Fue un poco angustioso y caótico al principio. Pero enseguida nos pusimos a valorar cualquier posible oportunidad de llevar nuestras fiestas de hogueras adelante.

Contactamos con todos y cada uno de los presidentes de hogueras y barracas, en primer lugar para preguntarles por la salud de todos sus componentes y después para que cada uno de ellos nos contara en primera persona de que manera estaban viviendo esta situación.

Personalmente, he agradecido muchísimo este contacto directo y personal con todos, entendía que debía intentar ayudarles en la medida de nuestras posibilidades y había que intentar seguir adelante teniendo los datos concretos de todas y cada una de las hogueras y barracas. Son en estas situaciones cuando aún más te sientes más cercano y te preocupas además de la Fiesta, por las personas, que es lo más importante.

Eso sí, siempre atendiendo, como prioridad, la información de las autoridades sanitarias y, por supuesto, las directrices que marcaban. Todo este tiempo hemos estado valorando junto con el Ayuntamiento, (al que desde aquí les damos las gracias infinitas en las personas de Luis Barcala y Manolo Jiménez por su apoyo y empatía en esta situación) todos los pros y los contras de todas las opciones que poníamos sobre la mesa para no tirar la toalla a la primera de cambio. Pero según fueron transcurriendo los hechos, vimos que era inviable llevarlas a cabo como entendíamos que debían ser y como también nos pedían desde las diferentes asociaciones, al 100%.

En definitiva, estudiando todas las posibilidades llegamos a la conclusión junto a la opinión de todo nuestro colectivo de que celebrar las Hogueras de esa manera no iba a ser beneficioso ni para la ciudad ni para todos los que hacemos la Fiesta.

– ¿Cómo se prevé el próximo calendario de actos y cuándo creen que podrán comenzar?

Después de barajar diferentes opciones y ver de qué manera y con qué seguridad se podrían comenzar a reanudar la actividad, vamos a ver como va el verano, en materia de salud. Por nuestra parte no hemos dejado de trabajar durante todo este tiempo, eso sí, a partir de ahora todavía con un poco más de certidumbre.

La idea es, que si es posible, a partir de septiembre comenzaremos, de hecho ya ha habido comisiones, que nos han comunicado que han puesto en septiembre y octubre la mirada para llevar a cabo las proclamaciones de sus representantes. A partir de ahí, y en cuanto podamos tener una asamblea para plantear el posible calendario a todas las hogueras y barracas, iremos fijando fechas para los actos.

– ¿Qué medidas se plantean para la «nueva normalidad» en el mundo de las Hogueras?

Desde el principio, como ya he dicho, nos ceñimos a las pautas que nos marcan las autoridades responsables al respecto. Y así vamos a continuar haciéndolo. La ciudadanía en general y los foguerers y barraquers en concreto, están bien concienciados de que esa nueva normalidad, es posible que nos traiga alguna norma que nos resulte incómoda, pero si queremos continuar el camino, deberemos afrontarla con optimismo y sobre todo con disciplina.

Los festeros nos adaptamos a cualquier situación, reflejado ha quedado con toda esta difícil situación y seguimos adelante con optimismo.

– ¿2020 será solo un paréntesis y 2021 se reanudará con las mismas candidatas o habrá nuevas proclamaciones?

Sí, así es 2021 será una prolongación del actual ejercicio en todos los aspectos, así se ha comunicado a todo el colectivo. En cuanto a las pegas, que ello pudiera acarrear, lo cierto es que no se nos ha planteado, por el momento, nada.

Lo primero es reanudar las presentaciones de las nuevas representantes de cada hoguera y seguir adelante.

– ¿Y respecto a los artistas y los monumentos?

Se dan muy diversas situaciones. Hay artistas que ya tenían algo realizado, los hay que no habían comenzado el trabajo... Cada comisión deberá gestionar, con el artista, su caso particular. Lo que hemos hecho desde la Federació de Fogueres, junto con el Gremio de artistas, es elaborar un anexo al contrato ya firmado, para, entre otros puntos, regularizar los cambios de las fechas, los pagos, etc.

Esta situación ha sido excepcional y como tal la estamos solucionando con buena sintonía y diálogo entre ambas entidades y ayudando siempre a las comisiones.

– ¿Se prevé algún tipo de ayudas?

Desde el principio, estuvimos manteniendo conversaciones con todas las asociaciones para tener un claro panorama de la repercusión económica que esta situación ha tenido sobre sus arcas. Todos esos datos los trasladamos al Ayuntamiento, y juntos, y dentro de las posibilidades generales se llegó a acuerdos para minimizar el impacto.

Se solicitó al alcalde y al concejal de Fiestas que vieran la forma de abonar la subvención de 2020 a las asociaciones para de esa forma ayudar al artista y a las comisiones y afortunadamente se ha conseguido.

– Lejos de conformarse, desde la Federación han organizado las primeras «Hogueras Virtuales» ¿En qué van a consistir? ¿Qué nos pueden contar sobre el programa de esta iniciativa?

En ningún momento, «el conformismo» ha tenido cabida en nuestra mente. En este equipo y desde el minuto cero hemos luchado con uñas y dientes por vencerle la batalla a las consecuencias que esta pandemia ha tenido tanto sobre las propias hogueras, como sobre la ciudad en general.

Hemos organizado de la mano de Cruz Roja, una campaña solidaria de recogida de alimentos y productos de primera necesidad, como ayuda para las personas que, pertenecientes a la fiesta de hogueras o no, más lo están necesitando. Y en cuanto al ámbito lúdico, también veíamos muy necesario organizar algún tipo de actividad que de alguna forma, levantara el ánimo a todos, foguerers, barraquers y todas las personas que viven y disfrutan de la Fiesta de Hogueras, y que nos acercara los unos a los otros, después de este «parón» que hemos sufrido.

Entendíamos que teníamos que hacer algo al respecto y surgió la idea de «virtualizar» toda la actividad que hubiéramos tenido durante estos días y plasmarla en una plataforma sobre las redes, para compartir este espíritu común en todas las personas que formamos parte de la Festa de Fogueres y hacerlo extensivo al resto de la sociedad también.

Con un amplio abanico de actos online que van desde el pregón y plantá online, hasta conciertos ofrecidos por nuestra Banda Sinfónica Municipal, pasando por la ofrenda, verbenas, homenaje a los foguerers y barrquers fallecidos, a los oficios que también se han visto parados por esta pandemia, tendremos mascletás desde los balcones, y también tendremos a las fuerzas de seguridad y los bomberos que comparten con nosotros Fogueres, y finalmente, hemos querido homenajear a todas las fiestas de la ciudad, ya que como nosotros, han tenido que ir suspendiendo sus celebraciones y contar con todas ellas.

No sólo pasaremos a la historia por haber padecido la Covid-19, sino también por haber creado las primeras «Fogueres Online».

– ¡Un deseo para las próximas hogueras!

Tengo algo más que un deseo para las próximas hogueras 2021€ Es más una ofrenda. Desde la Federación ofrecemos seguir trabajando incansablemente, como lo hemos hecho hasta ahora y más si cabe. Ofrecemos todo el apoyo que esté en nuestras manos a nuestras hogueras y barracas. Ofrecemos un compromiso renovado y reforzado que ya adquirimos al iniciar nuestra andadura. Ofrecemos todo nuestro esfuerzo para continuar nuestra labor como órgano gestor no sólo a nuestro colectivo, sino a la ciudad.

Y si me lo permitís, desde aquí, queremos mandar un mensaje de ánimo y seguridad a todas las hogueras y barracas, gracias por vuestra empatía, paciencia y calma. Seguiremos adelante con la fuerza y coraje que nos caracteriza.