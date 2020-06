El PSOE acusa de cinismo a Barcala al echar a los mercadillos de la Explanada

El Ayuntamiento de Alicante decidió a finales de mayo denegar el permiso para que las ong de Alicante instalen sus rastrillos solidarios en el paseo de la Explanada sin que se les dé otro emplazamiento alternativo para seguir desempeñando su labor. Según el PSOE, la decisión "demuestra una vez más la doble moral del señor Barcala, que cuando estaba en la oposición, acusó al entonces gobierno de izquierdas, de vetar a esas ong, cuando se les ofreció el cambio de ubicación pero en ningún momento se les echó". Ahora no hay alternativa, directamente les prohíben la actividad.

El grupo municipal socialista señala que está totalmente en contra de que se "eche" de la Explanada a estos rastrillos que se instalan un día a la semana en julio, agosto y septiembre, "con la burda excusa de un informe del Patronato Municipal de Turismo, según el cual, estos puestos afean lugares emblemáticos de la ciudad". El PSOE reclama al equipo de gobierno que estas entidades continúen ejerciendo su labor en un lugar que para ellos es esencial.

Las ong afectadas (Asociación de Espina bifida e Hidrocefalia de Alicante, Asociación de Daño Cerebral Adquirido, entre otras) han denunciado al PSOE que llama la atención que sean solo los puestos solidarios, tanto humanitarios como animalistas, los que se consideren que "afean" estos lugares emblemáticos de Alicante, "cuando por ejemplo, la Explanada ya desde el año 1979, se viene caracterizando por la existencia de los puestos artesanos donde se venden collares, marroquinería, piercings, y lo mismo decir en cuanto al Paseo Gomiz, conocido por el Postiguet".

Desde hace 15 años numerosas asociaciones alicantinas vienen realizando los tradicionales rastrillos solidarios como una actividad de autofinanciación y de promoción de las mismas, con fines de sensibilización, investigación de enfermedades, tratamientos, protección y cuidado del medio ambiente.

Al portavoz socialista, Frances Sanguino le parece "curioso" que cuando estaba en la oposición Barcala defendiera este emplazamiento. "Ahora el alcalde toma la decisión de prohibir la implantación pero sin gestionarles otro lugar donde desarrollar su actividad. ¿Es que su labor ya no es importante?", se pregunta el edil. El PSOE recuerda que les dio a elegir alternativas, pero al no aceptarlas, las ONG siguieron en la Explanada sin ningún tipo de problema. "Este no es el caso actual, ahora se las quiere expulsar".