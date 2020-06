La izquierda presentará una declaración institucional por los derechos LGTBIQ+

Los grupos municipales del PSOE, Unidas Podemos y Compromís, que habían presentado distintas iniciativas con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+, acuerdan una misma declaración institucional en defensa del colectivo. De esta manera, el bloque de izquierdas del Ayuntamiento de Alicante aúna fuerzas para garantizar la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad.

En la declaración, que será presentada al pleno del mes de junio por vía de urgencia (día 25), la izquierda insta al Ayuntamiento a denunciar de manera explícita la homofobia, lesbofobia, bifobia y la transfobia y pide una campaña municipal en conmemoración del Día del Orgullo LGTBIQ+. Además, reivindica una educación pública, laica y de calidad que defienda la diversidad y reclama al bipartito la elaboración de un Plan Transversal para la Igualdad de las personas LGTBIQ+, cuyo borrador deberá estar listo antes de finalizar el año 2020.

Desde el PSOE, su portavoz, Paco Sanguino, asegura que "ya sabemos que la vicealcaldesa se aburre y entendemos que le da pereza todo lo relacionado con el área LGTBIQ+". Para Sanguino, "no solo no trabaja por el colectivo, siendo su gestión un año perdido, sino que no es capaz de presentar una iniciativa el día del orgullo. Ya no hablamos ni tan siquiera de buscar consensos, sino de hacer un mínimo de trabajo".

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha lamentado que de la gestión de Ciudadanos al frente del área LGTBI solo se conozca "el recorte del presupuesto para contentar a la ultraderecha" y defiende que, especialmente tras unos meses de confinamiento en los que han aumentado las agresiones LGTBIfóbicas "es imprescindible visibilizar la defensa de la diversidad y los derechos del colectivo", especialmente "frente al discurso del odio que VOX quiere implantar en las instituciones con la complicidad de PP y C's"

Rafa Mas, concejal de Compromís, ha manifestado que "a pesar de los importantes avances legislativos a nivel estatal y de que nuestra Comunitat cuenta con leyes muy potentes, impulsadas desde la Conselleria de Políticas Inclusivas, que reconocer los derechos de las personas LGTB +, la diversidad en la orientación sexual y en la identidad de género son, a día de hoy en nuestra sociedad, motivo de discriminación, de estigmatización y de exclusión social, por actitudes lgtbifóbicas y por un heterosexismo excluyente en nuestra sociedad. Tenemos que impulsar desde las instituciones públicas, también en la administración local, políticas públicas en defensa de los Derechos Humanos", concluye.