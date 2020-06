Unidas Podemos tilda de "fake new" el anuncio de Ciudad 30 del bipartito

Advierten de la "la letra pequeña del cartel" y destaca que el gobierno bipartito "mantiene las autopistas urbanas y expulsa a viandantes y ciclistas de las avenidas".

Unidas Podemos ha criticado este jueves el acto inaugural del cartel que anuncia la instauración en la ciudad del límite de velocidad a 30 km/h para la circulación en sus calles. Un cartel que "es un despropósito en sí mismo al hacer referencia a las calles de un único carril por sentido" y, sin embargo ,estar ubicado en una avenida de 3 carriles.

Para la coalición de izquierdas este anuncio es "una nueva fake new", a las que ya nos ha acostumbrado el bipartito de PP y Ciudadanos. Y es que apuntan a que "hay que leer la letra pequeña de la señal para saber que todo quedará igual en las vías que absorben mayor densidad de tráfico urbano" y por lo tanto "no se adecúa ninguna medida efectiva en grandes avenidas como por ejemplo la de Alcoi, Xixona o la Gran Via. Auténticas autovías dentro de la ciudad, que resultan hostiles para peatones, ciclistas y personas de movilidad reducida".

Desde Unidas Podemos consideran que la Zona 30 que propone el equipo de gobierno, como el resto de iniciativas que han ido planteando sobre movilidad en las últimas semanas, "no avanza nada en la consecución de una ciudad más amable y sostenible medioambientalmente" y se remiten "al proyecto de semipeatonalización del centro urbano, que parece una nueva excusa para la instalación de veladores y la privatización del espacio público".

Para el portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, que ademas ostenta la vicepresidencia de la subcomisión de Movilidad Sostenible, "tampoco es un buen gesto que mientras los grupos políticos nos hemos emplazado mañana para acordar las medidas que llevaremos de manera conjunta, el equipo de gobierno siga contraprogramándonos y pasando por encima de los avances de este órgano, lo que nos va a hacer muy dificil poder llegar a consensos si las decisiones ya están tomadas, anunciadas y publicitadas de antemano".

En este sentido la coalición ha recordado que, entre sus propuestas a la subcomisión, ya se incluía la necesidad de ampliar la Zona 30 a todo el núcleo urbano de la ciudad. Facilitando la integración de vehículos sostenibles y restando espacio al coche en favor de otras formas de transporte más respetuosas con el medioambiente.